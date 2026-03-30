Un satelit românesc este lansat azi cu o rachetă SpaceX. Cum se poate urmări live momentul în care EMISAR e trimis pe orbită

Satelitul românesc EMISAR lansat spre orbită cu o rachetă SpaceX. Sursa foto: Autoritatea Națională pentru Cercetare - România

România marchează un nou pas în domeniul spațial: satelitul experimental EMISAR este pregătit pentru lansare luni, 30 martie 2026, în cadrul misiunii SpaceX Transporter-16, operată de SpaceX.

Dispozitivul, dezvoltat integral în România, devine al treilea satelit românesc trimis vreodată pe orbită, după Goliat și Vrabia Spațială.

Ce este satelitul românesc EMISAR

Satelitul, un CubeSat de tip 1U – de dimensiunea unui grapefruit și cântărind doar câteva sute de grame – este dezvoltat de Romanian InSpace Engineering, în cadrul unui consorțiu coordonat de Institutul de Științe Spațiale, cu participarea RARTEL și Universitatea Maritimă din Constanța, potrivit Autorității Naționale pentru Cercetare.

Misiunea EMISAR are ca obiectiv testarea în condiții reale a unui sistem de comunicații de tip „store-and-forward”. Practic, satelitul va colecta mesaje de la stațiile de sol, le va stoca la bord și le va retransmite ulterior, atunci când va survola din nou punctele de recepție. Testele vor fi realizate între stațiile de la Măgurele și Constanța.

Proiectul a fost realizat în mai puțin de doi ani, folosind componente comerciale și un lanț complet de proiectare, integrare și testare dezvoltat în România.

Infrastructura de testare și coordonarea au fost asigurate de ISS, în timp ce RISE a fost responsabilă de proiectarea subsistemelor satelitului și integrarea acestora. Stația de sol a fost dezvoltată de RARTEL, iar Universitatea Maritimă din Constanța contribuie cu segmentul de comunicații.

Când este lansarea și cum se poate urmări LIVE

Lansarea va avea loc de la Vandenberg Space Force Base, cu ajutorul unei rachete Falcon 9, într-o fereastră de lansare care se deschide la ora 13:39 și se închide la 14:16 (ora României), decolarea fiind programată pentru 14:02. EMISAR urmează să fie plasat pe orbită la aproximativ o oră și 8 minute după lansare, alături de alți 118 sateliți din 13 țări, trimiși pe o orbită heliosincronă.

Lansarea poate fi urmărită în direct pe site-ul SpaceX și pe conturile oficiale ale companiei, cu aproximativ 15 minute înainte de decolare.