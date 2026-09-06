Scandal de corupţie la Facultatea de Medicină din Constanţa: 2 asistenţi universitari, arestaţi preventiv. Suma cerută pentru un examen

Doi asistenţi universitari de la Facultatea de Medicină din Constanţa, arestaţi preventiv şi două studente, cercetate sub control judiciar. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Facultatea de Medicină a Universităţii "Ovidius" din Constanţa este în mijlocul unui scandal de corupţie. Doi asistenţi universitari au ajuns după gratii, iar două studente sunt cercetate sub control judiciar, după ce procurorii DNA au descoperit că examenele se cumpărau cu mii de euro. În cel puţin 15 cazuri, mita ar fi depăşit 37.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, sumele solicitate ar fi fost considerabile, variind de la 600 de euro pentru un colocviu până la 2.500 de euro pentru un examen, pentru fiecare student.

Ancheta de amploare a procurilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a început vineri dimineaţa, când s-au făcut 26 de descinderi, inclusiv la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa. În urma cercetărilor, patru persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în dosarul care vizează presupusa fraudă prin fapte de corupţie a unor examene la disciplina Anatomie.

Sâmbătă, doi asistenți universitari și două studente de la Facultatea de Medicină a Universităţii "Ovidius" au fost prezentați Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, a precizat DNA într-un comunicat. Cei dintâi au arestaţi preventiv pentru 30 de zile, iar studentele au fost plasate sub control judiciar. Decizia nu este definitivă.

Printre persoanele reţinute în cursul zilei de ieri se află o asistentă universitară de la Facultatea de Medicină, acuzată de luare de mită în formă continuată, dar şi un alt asistent universitar, precum şi două studente – aceştia din urmă fiind acuzaţi la complicitate la luare de mită.

În perioada mai - septembrie 2026, cadrul didactic ar fi pretins şi primit, prin intermediul celorlalţi trei inculpaţi, bani de la studenţii care urmau să susţină examene şi colocvii restante la Anatomie.

Intermediarii ar fi identificat studenţii interesaţi, ar fi colectat banii şi ar fi asigurat că vor promova examenele în schimbul sumelor de bani. Este vorba despre sume importante: între 600 de euro – pentru un colocviu şi până la 2.500 de euro – pentru examen de fiecare student.

Până în acest moment, procurorii DNA au identificat cel puţin 15 studenţi implicaţi în acest mecanism, iar valoarea banilor ar depăşi 37.000 de euro.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

"Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", subliniază DNA în comunicat, potrivit Agerpres.