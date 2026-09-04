Percheziţii DNA la Facultatea de Medicină din Constanţa. S-ar fi dat mită pentru promovarea unor examene

Percheziţii DNA la Facultatea de Medicină din Constanţa, vineri, 4 septembrie 2026. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac vineri percheziţii la Facultatea de Medicină a Universităţii "Ovidius" din Constanţa. Aproape 30 de descinderi au loc la persoane, firme şi câteva instituţii într-un dosar privind luare şi dare de mită pentru promovarea examenelor.

Primele informaţii arată că vineri dimineaţa au loc descinderi la 26 de adrese, iar una dintre instituţiile vizate este Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii "Ovidius".



Potrivit surselor Antena 3 CNN, procurorii DNA desfăşoară o amplă acţiune care vizează posibile fapte de corupţie în mediul universitar. Vorbim despre persoane fizice vizate, persoane juridice, dar şi anumite instituţii.

Anchetatorii ar verifia posibile infracţiuni de dare şi luare de mită în legătură cu promovarea unor examene pe parcursul anilor de studiu la Facultatea de Medicină din Constanţa.

La faţa locului sunt şi jandarmii, şi poliţiştii, alături de procurorii de la Direcţia Naţională Anticorupţie, oferind suport logistic.

Momentan, nici reprezentanţii DNA, nici reprezentanţii Universităţii "Ovidius" nu au oferit un comunicat oficial.

Nu este pentru prima dată când numele Universităţii "Ovidius" apare într-un astfel de scandal. De altfel, instituţia de învăţământ a mai fost vizată de procurorii DNA şi în urmă cu câţiva ani, tot pentru acuzaţii de şpagă. La acea vreme, fostul rector a fost reţinut. Iar problemele au fost găsite la Facultatea de Farmacie.