Scandal la Primăria Cluj-Napoca. Emil Boc nu vrea să testeze funcționarii, deși o angajată a fost confirmată cu Covid-19: “A fost singură în birou și a purtat mască”

Primul care a semnalat revolta angajaților din Primăria Cluj-Napoca a fost deputatul USR Emanuel Ungureanu care a solicitat Direcției de Sănătate Publică Cluj să efectueze cât mai repede ancheta epidemiologică pentru că angajații sunt speriați.

“Azi dimineață am primit informații că un angajat din Direcția Tehnică a Primăriei Cluj-Napoca a fost depistat pozitiv la testul pentru depistarea noului coronavirus. Transmit public DSP Cluj îndemnul să facă urgent ancheta epidemiologică în Primăria Cluj-Napoca și să depisteze imediat alte cazuri de infectare pentru a nu risca viața funcționarilor din primărie și nici a cetățenilor care intră în contact cu aceștia. Angajații primăriei sunt speriați, pe bună dreptate, pentru că nimeni din conducerea primăriei nu are o reacție constructivă după acest caz de coronavirus confirmat!”, a scris deputatul.

Emil Boc a declarat că nu este nevoie ca angajații din Primărie să fie testați: “A fost singură în birou și a purtat mască”

”Există o persoană care la plecarea în concediu s-a testat în vederea plecării în străinătate și a fost identificată pozitiv. Nu a mai fost nevoie de anchetă epidemiologică în primărie, pentru că ea a fost singură în birou, întrucât celelalte două colege erau în concediu. Este complet asimptomatică, se simte foarte bine, va repeta testul când legea permite. Până atunci, nu se va prezenta la serviciu.”, a transmis Emil Boc, contactat de jurnaliștii de la Libertatea.

Directorul DSP Cluj precizează că șefa Achizițiilor Publice din Primăria Cluj a aflat în urmă cu trei zile că are coronavirus.

“Doamna Lupea a fost asimptomatică, s-a prezentat la testare în 10 iulie, pozitivă în data de 11, când s-a și internat. Și acum tot asimptomatică este. Din ancheta epidemiologică pe care am derulat-o, nu are contact decât cu părinții, soțul, doi prieteni și o vecină. În urma acestei anchete, am testat și mama, care a devenit simptomatică, și ea este pozitivă și internată în spital. Ceilalți contacți se află în izolare la domiciliu și sunt urmăriți de medicul de familie”, a declarat dr. Mihai Moisescu-Goia.

Și Emil Boc și șeful DSP se bazează pe cuvântul femeii care susține că a purtat mască tot timpul.