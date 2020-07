”Încă din 27 februarie, la debutul unei ședințe de Guvern, cu toată presa de față, primul ministru al României, adresându-se ministrului Vela, a spus că la Gorj este singurul prefect din vechea gardă, aspectele constituind primul semnal din acest desant asupra mea pentru că se dorea, am convingerea, plecarea mea din această funcție pentru că nu eram înregimentat politic. A venit din nou corpul de control al MAI la Prefectura Gorj, am considerat că ține de demnitatea mea să nu mai tolerez, să nu mai admit astfel de practici și metode de tensiune care se exercită atât asupra mea, cât și a angajaților prefecturii Gorj.”, a declarat Cristinel Rujan, la Antena3.

Scandal pe scena politică. Un important lider PSD și-a dat demisia, la presiunile guvernului Orban: ”Eram ultimul din vechea gardă”

Lider PSD, demisie după ce MAI a trimis corpul de control la Prefectura Gorj

”Eu în toată această perioadă. am încercat să fiu deschis către cetățenii județului Gorj, cu mare mare responsabilitate, nu am făcut concesii de niciun fl și nu voi face. Venirea corpului de control, această descindere, cu anume iz de presiune mi se pare de netolerat și am luat decizia de a-mi pune demisia din funcția de prefect. Am înaintat deja demisia domnului Ludovic Orban” a mai spus Cristinel Rujan, pentru un post de radio.

Demisia prefectului județului Gorj vine cu puțin timp înainte de împlinirea unui an de când este în funcție. Membrul PSD a declarat că nu este exclus să se înscrie în alt partid politic.

Momentan, fostul prefect al județului Gorj, a declarat că se va întoarce la catedra Facultăţii de Drept de la Universitatea „Constantin Brâncuşi“.