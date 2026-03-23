Scandal uriaș după ce tricolorul a fost folosit într-un spectacol de striptease la Circul de Stat din București

Un show de striptease organizat recent la Circul Metropolitan din București a generat reacții puternice, după ce au fost făcute publice imagini în care dansatorii își acopereau zonele intime cu drapelul României. Primăria Capitalei a transmis că evenimentul nu a fost organizat de instituția de stat, aceasta limitându-se la închirierea spațiului.

Fotografiile publicate de Libertatea au atras rapid atenția asupra caracterului controversat al spectacolului. Într-un punct de vedere oferit ulterior, reprezentanții Primăriei Municipiului București au subliniat că nu au avut nicio implicare în organizare și că nu au cunoscut în detaliu conținutul reprezentației atunci când sala a fost închiriată.

Conform autorităților, organizatorii nu au obligația de a prezenta în avans scenariul sau desfășurarea exactă a evenimentului. Cu toate acestea, contractul de închiriere prevede clar că activitățile nu trebuie să aibă caracter obscen, ofensator, vulgar sau să provoace indignare publică ori să afecteze imaginea instituției gazdă. Responsabilitatea respectării acestor reguli revine exclusiv organizatorului.

În acest context, Primăria a anunțat că reprezentanții Circului Metropolitan vor analiza situația împreună cu avocații, pentru a stabili ce măsuri se impun. Nu este exclus ca organizatorul spectacolului să fie dat în judecată, dacă se va concluziona că prevederile contractuale au fost încălcate.