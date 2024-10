Scandal uriaș la Spitalul Colentina: Medici înregistrați când amenință un pacient. Rudele s-au revoltat, a intervenit Poliția

Scandal uriaș la Spitalul Colentina. Foto: Antena 3 CNN

Acuzaţii grave la spitalul Colentina din Capitală. Aparţinătorii unui pacient spun că personalul medical l-ar fi legat şi chinuit pe bolnav, un bărbat de 75 de ani. Oamenii au înregistrat zeci de minute ţipetele din salon după ce bătrânul a uitat să închidă apelul. Revoltaţi, au dat buzna în spital. A urmat un scandal monstru cu ameninţări şi îmbrânceli. Spiritele s-au calmat doar după intervenţia poliţiei. Spitalul se apără şi spune că toate procedurile au fost făcute conform protocoalelor.

Rudele pacientului: V-am rugat frumos să veniţi să îl dezlegaţi. V-am rugat frumos să veniţi să îi opriţi perfuzia pe care i-aţi pus-o ca să îl adormiţi.

Paza: Aşteptaţi vă rog afară.

Rudele pacientului: Eu nu pot să aştept afară. Vreau să văd cum vă numiţi.

Personal medical: Pleacă de aici am zis! Pleacă! Că dacă îţi dau un pumn în gură îţi zbor dinţii din gură.

Alexandru Iacobescu, manager Colentina: Ameninţările pot să spun că în momentul acela doamna nu era neapărat angajatul spitalului era un om care încerca să se apere.

Reporter: Doamna purta echipament medical.

Alexandru Iacobescu, manager Colentina: Da, dar nu am spus în fondul acţiunii şi vorbim de autoapărare şi problemele astea nu le discutăm nici noi, le discută organeleabilitate.

Scenele s-au derulat la Spitalul Colentina din Capitală, în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă. Bolnavul, un bărbat de 75 de ani din Ialomiţa, fusese transferat aici pe 30 septembrie în urma unui AVC. Aparţinătorii lui spun, însă, că pentru bătrân atunci a început calvarul.

Îngrijitoarea bărbatului: Am vorbit, că i-am dus telefonul. Noaptea la 00 m-a sunat şi mi-a spus că e ceva în neregulă, că el nu a primit pastile şi să mă duc să îl iau. După 18 minute m-a sunat din nou că îi e frică, e singur.

Aparținătorul bătrânului: Înainte de a pleca de acasă am vorbit cu dânsul. Şi eu nu am oprit apelul, am lăsat apelul mergând şi timp de două ore s-a înregistrat tot ce s-a întâmplat în spital în momentul acela.

În înregistrări se aude vocea asistentelor care îl ameninţă pe pacient.

Personal medical: Hai, gata! Te pun să te culci, te-am şi legat. Gata! Adu încoace legătura aia să vezi ce-i facem. Nici nu am cum să nu-l bat.

Pacient: Cum să mă baţi... Chiar nu pot să stau, nu pot să stau aici. Scoateţi-mă că nu mai pot, nu mai respir.

Alexandru Iacobescu, manager Colentina: Din ancheta pe care am desfăşurat-o în cadrul spitaului colegul de salon şi alţi pacienţi vecini mi-au dat cu totul alte declaraţii, că dumnealui a fost cel recalcitrant şi agresiv în acelaşi timp. Probabil or fi, or exista momente de genul ăsta dar de partea de bătaie nu s-a pus problema niciodată.

A doua zi, familia a dat buzna în spital să ceară explicaţii medicilor. Între ei a început un scandal monstru, care i-a depăşit inclusiv pe angajaţii firmei de pază.

Alexandru Iacobescu, manager Colentina: Contenţia s-a întâmplat undeva la 14-15, ei au intrat la 15.45 în afara orelor de vizită. S-a luat legătura la telefon şi cu nepotul, el ştia de această contenţie. Din filmare se vede că sunt braţe de contenţie, faşa este peste acele protecţii.

Potrivit protocoalelor medicale, un pacient poate fi contenţionat adică legat de pat doar în cazurile în care şi-ar putea pune în pericol sănătatea lui sau a altor persoane- medici ori pacienţi. Se face doar cu materiale speciale- curele din piele, căptuşite cu burete şi este complet interzisă de lege folosirea de feşe, tifon sau sfoară.

Scandalul din spital s-a încheiat la secţie. Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, Poliţia Capitalei spune că a fost sesizată de reprezentanţii spitalului. Aparţinătorii bolnavului au fost duşi la audieri şi amendaţi.