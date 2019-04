Scene revoltătoare la o creșă din Timișoara! Cum a fost tratat un copil de îngrijitoare. Plânsetele micuțului au impresionat-o pe o trecătoare, care a filmat totul (VIDEO)

Un copil dela o creșă din Timișoara a fost surprins plângând fără oprire, în timp ce încerca să-i explice îngrijitoarei că nu vrea să doarmă.

Plansetele copilului au impresionat-o pe o trecătoare care a filmat conversația revoltătoare dintre micuț și îngrijitoarea care țipa la el. Scenele au fost filmate din fața instituției, în care funcționează atât Gradinita 25 cu program prelungit, cât și creșa Ileana Cosanzeana din Timișoara.

„Mie mi se face rău (urmează sa nasc) și am și eu copil la grădi, așa că nici n-am reușit să îl ascult până la capăt. Dar e suficient cât se aude. E revoltător!”, a spus cea care ne-a trimis filmulețul.

„Sunt cuminte, sunt cuminte, auuu, mama”, s-a auzit copilul.

„M-am cumintit, nuuu, m-am cumintit, nu vreau si nu-mi place”, a mai spus micuțul.

Ce spune directoarea instituției

„Geamurile, acolo unde s-a filmat, sunt ale cresei, intrucat avem spatii comune cu cresa Ileana Cosanzeana. Noi am facut reconstituirea ca am avut Saptamana Altfel si educatoarele noastre de acolo de la etaj au fost plecate. Filmarea s-a facut joi la 11.57, iar educatoarele se vad pe camere cum au venit mult dupa aceasta ora. Nicidecum nu erau copiii nostri la culcare. Erau copiii din cresa. Noi acolo nu avem acces. Am vrut sa ne lamurim. Nu vreau sa se inteleaga gresit. Nu are nicio legatura cu Gradinita 25. Ei n-ar avea dreptul sa functioneze in acelasi spatiu cu noi, dar din cauza ca nu sunt spatii suficiente s-a ajuns la situatia asta in unele locuri in Timisoara, cresele au ajuns in spatiile gradinitelor, dar este doar raspunderea primariei. Am si discutat cu primaria ca eram dispusi sa cedam o cladire numai sa nu mai fim la comun, sunt practic doua institutii in aceeasi cladire. Totul e comun si intrarea…, dar fiecare e cu responsabilitatile lui. Avem camere video care pot arata tot ce se intampla. Deci cele filmate nu au nicio legatura cu Gradinita 25”, a explicat pentru opiniatimisoarei.ro directoarea Gradinitei 25 din Timisoara.

„Atunci cand sunt dovezi, sunt. Vom cere la politie o expertiza. Vom face sesizare, vom cere expertiza pentru voce, voi cere sa meraga fetele mele la detectorul de minciuni. In ultimele 2 secunde se vad geamurile inchise. Cresa are o grupa la parter, sunt 2 sali unde sunt jaluzelele portocalii. Iar cele din stanga, sus la etaj, sunt ale gradinitei, sunt geamuri deschise. Jos, unde e cresa sunt inchise. Filmarea a fost facuta de mama, statea pe banca. La final a filmat si geamurile din stanga, controversatele, care sunt inchise. Am trimis filmuletul la parintii copiilor de la cresa, nimeni nu si-a recunoscut copilul. I-am zis directoarei de la gradinita sa imi arate filmuletul, nu mi-a aratat. Am discutat cu mama care spune ca de la gradinita de sus s-a auzit, directoarea spunea ca era cu ‘Scoala altfel’. Mama afirma ca la 12.08 s-a facut filmarea, doamna directoare de la gradinita spune ca la 12 fara 5. Nu s-a intamplat in cresa, ci la gradinita”, a spus pentru opiniatimisoarei.ro Gabriela Craciun, coordonatoarea cresei Ileana Cosanzeana.