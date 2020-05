Cum se schimbă călătoria cu avionul după 15 mai: Corturi de triaj la intrarea în aeroport și check-in cu 4 ore înainte

În acest moment nu este foarte clar unde vom avea voie să zburăm după data de 15 mai, reglementările vor fi programate pentru zilele următoare, însă ce știm cu siguranță că a fost pus pe site-ul Ministerului Transporturilor un proiect pus în dezbatere publică ce prevede mai multe reguli.

Mărusile prevăzute în proiect:

Pentru a evita aglomerarile si – implicit – pentru a respecta distanta de 1m intre pasageri, cursele care urmeaza sa decoleze de la AIHCB companiile aeriene / agentii de handling vor informa pasagerii sa se prezinte la aeroport cu 3 ore inainte de ora programata de decolare.

▪ In vederea asigurarii distantei de protectie intre persoane se vor reconfigura atat traseele de deplasare a persoanelor cat si suprafetele de stationare temporara in zonele nerestrictionate. Facem aici referire la parcarile publice din fata terminalelor de pasageri, la peroanele de la intrarea in terminalele de pasageri, la salile de asteptare din interiorul terminalelor de pasageri, la ghiseele de inregistrare (check-in, ticketing), la zonele de alimentatie publica (restaurante, baruri, cafenele), la birourile de informare si zona de asteptare. Acest lucru este necesar pentru efectuarea controlului accesului, prin prezentarea cartii de imbarcare sau documetului echivalent.

▪ In parcarea din fata Terminalului Plecari se va amenaja un spatiu (aproximativ 1200 m²) pe care se vor amplasa 6 corturi (cu dimensiunile de 20m x 10m) destinate gruparii pasagerilor, inainte de accesul in terminal. Corturile vor fi dotate cu scaune, sistem de afisare a zborurilor, vendomate sucuri/snacksuri etc.

▪ Toti pasagerii care sosesc la AIHCB vor fi directionati in zona de triere situata in parcarea aferenta Terminalului Plecari.

▪ In corturi se vor grupa pasagerii pentru cursele care pot fi deservite simultan si care nu pot intra in terminal din cauza masurilor de distantare sociala.

▪ Pentru a preveni accesul in terminalele de pasageri a unor persoane care prezinta simptomatologie, se impune obligativitatea termoscanarii, in masura in care normele legale o permit

▪ Pentru operarea dupa ridicarea restrictiilor impuse de autoritati se vor utiliza toate insulele de check-in disponibile in Terminalul Plecari (in prezent, operarea se efectueaza doar in extinderea Terminalului Plecari, la 50% din capacitate).

▪ Pentru a asigura masurile de mentinere a distantarii sociale se vor crea culoare tendiflex, in interiorul carora se vor marca pe pardoseala, cu autocolante (floor-graphic), linii de demarcatie pentru pastrarea distantei de 1 m intre pasageri (fata-spate si lateral).

▪ Ghiseele de check-in se vor dechide cu 4 ore inainte de ora de plan de decolare a aeronavei. Pentru fiecare cursa, AH responsabil va asigura un efectiv suficient de angajati, care vor asigura procesarea pasagerilor la ghiseele check-in.

▪ Se vor elimina toate banchetele din zona publica a Terminalului Plecari, astfel incat sa nu se creeze premisele stationarii pasagerilor, inainte de procesarea acestora la ghiseele de check-in. Banchetele vor fi pozitionate in zona corturilor amplasate in exteriorul Terminalului Plecari.

▪ Personalul aeroportului va avea obligatia de a purta masca in spatiile inchise si de a verifica pe teren respectarea acestei masuri de protectie.

▪ Vor fi luate masuri privind adaptarea signalisticii si a mesajelor video care ruleaza pe monitoarele indoor din zona de control de securitate, astfel incat sa fie prezentate instructiuni cu privire la mentinerea distantarii sociale.

▪ Se vor reconfigura banchetele din ariiile portilor de imbarcare, prin scoaterea unui scaun din ansamblul de 3 scaune, (1, 2, 3...) pentru pastrarea distantei optime intre pasageri.

▪ Pentru cursele internationale cu imbarcare pe platforma, se va asigura imbarcarea in autobuze incepand cu locurile din spate ale avionului, evitandu-se aglomerarea autobuzelor care transporta pasagerii la aeronava (max. 50% din capacitate).

▪ Debarcarea pasagerilor din aeronava se va efectua incepand cu randurile din fata ale aeronavei, pentru a asigura fluiditatea activitatii. Se va evita aglomerarea autobuzelor care transporta pasagerii spre aerogara (max. 50% din capacitate).

Măsuri suplimentare de protecție și de menținere a distanțării sociale și comunicarea către pasageri

▪ Mesaje de pastrare a distantei de 2 m intre persoane, amplasate pe pardoseala, in zonele de frontiera Plecari si Sosiri. Semnele vor fi amplasate la distante de minim 2,3 m intre ele. S-au amplasat circa 40 de semne.

▪ Banda pentru limita de confidentialitate fata de ghiseul de control pasapoarte a fost amplasata la o distanta crescuta fata de cea existenta initial. S-au amplasat circa 100 m de banda de confidentialitate, mai vizibila, de culoare galbena, cu o latime cel putin dubla fata de varianta initiala.

▪ Afise cu mesajul „pastrati distanta de minim 2 m”, bilingve. S-a amplasat un numar de minim 30 de afise in zonele publice ale terminalelor.

▪ Afise cu pasii care trebuie urmati in scopul prevenirii infectiei COVID-19.

▪ Afise cu informatii despre COVID-19, amplasate in terminalele AIHCB (zone publice si zone restrictionate).

▪ 6 afise pentru pubelele de colectare deseuri biologice.

▪ In total s-au amplasat circa 350 de afise si materiale informative, reprezentand peste 200 m² de materiale informative.

▪ Se efectueaza anunturi (bilingve) in terminale, pentru pastrarea distantei recomandate (2 m). Anunturile se transmit automat, la un interval de 2 minute

▪ Montarea de panouri de material transparent in zonele in care exista contact direct intre pasageri si AH/angajati AIHCB (ghisee de check-in, punctele de control acces pasageri in care personalul DSA verifica cartile de imbarcare/documente echivalente, punctul control acces personal – PCA55, punct control acces sala recuperare bagaje Sosiri – PCA 49, punct control acces Corp Logistic, filtre X-Ray, porti de imbarcare, birouri bagaje pierdute, receptii saloane protocol etc.).

▪ Dotarea punctelor de control acces pasageri cu dezinfectanti destinati pasagerilor in vederea dezinfectarii mainilor inainte de intrarea spre filtrele de control de securitate.

▪ Montarea corturilor de triaj in proximitatea Terminalului Plecari, pentru triajul pasagerilor care sosesc la aeroport in vederea zborului (detalii la pct. 3.2.1.).

▪ Infiintarea unor spatii adecvate de carantinare pentru clarificarea suspiciunilor legate de pasagerii care prezinta simptomatologie COVID-19.

▪ Amplasarea a 100 de panouri informative/roll-up suplimentare, cu suport din material PVC, cu dimensiunea de 0,9 m x 2 m.

▪ Amplasarea a aproximativ 1000 de autocolante (floorsticker) cu repere/mesaje “pastrati distanta de 1 m”, aplicabile pe pardoseala, 0,9 m x 0,3 m.

▪ Identificarea zonelor predispuse aglomerarii si a modalitatilor de afisare

specifice.

▪ Semnalizarea specifica a zonelor exterioare care vor fi folosite drept „tampon” si care pot prelua temporar – si intr-un mod controlat – eventualele „extensii” ale cozilor de asteptare din terminal, pentru cazurile in care, in interior, se atinge limita de siguranta sanitara.

▪ Stabilirea mesajelor suplimentare care trebuie transmise, precum si periodicitatea acestora.

▪ Evaluarea punctelor de adunare in situatii de urgenta, prin prisma distantarii sociale, si actualizarea afisajului din aceste zone.

▪ Distantarea pasagerilor pe scarile rulante/trotuarele rulante se va asigura prin marcaje pe trepte si pe mana curenta.

▪ Asigurarea permanenta a necesarului de sapun si dezinfectant de maini in interiorul grupurilor sanitare si amplasarea unor postere privind modul corect de spalare a mainilor.

▪ Restaurantele si cafenelele din terminalele AIHCB isi vor desfasura activitatea in conditiile stabilite de autoritati.

▪ Reactivarea programului „Airport helper” prin utilizarea personalului din cadrul serviciilor Relatii Externe, Protocol, Asistenta Pasageri cu Mobilitate Redusa etc., pentru monitorizarea respectarii regulilor de distantare sociala, indrumarea pasagerilor si defluirea acestora.

▪ Echiparea cu EIP a personalului aeroportuar, in functie de gradul de expunere.

▪ Se vor solicita OA si AH sa furnizeze pasagerilor toate informatiile necesare, in mod detaliat, cu privire la conditiile de calatorie (inclusiv referitor la regulile generale si specifice privind controlul de securitate), regulile de prevenire a infectarii cu noul virus.

▪ Stabilirea necesitatii de termoscanare a pasagerilor, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila, respectiv identificarea punctelor adecvate pentru aplicarea procedurii de termoscanare.

Măsuri de natură tehnico-logistică, curățenie și dezinfecție a facilităților și protecția persoanelor



▪ Aproximativ 10 operatiuni zilnice de dezinfectie aer/suprafete cu substanta biocida la o concentratie maxima. Dezinfectiile au fost efectuate in regim non-stop pe fluxurile sosiri/plecari ale ambelor aeroporturi CNAB (AIHCB si AIBB-AV).

▪ Dezinfectarea ambulantelor CNAB, a ambulifturilor si a cabinetului medical.

▪ Dezinfectarea aeronavelor si autobuzelor care deservesc pasagerii.

▪ Dezinfectarea tuturor grupurilor sanitare la interval de 2 h sau ori de cate ori este necesar.

▪ Dezinfectarea tavilor de la filtrele de securitate, cel putin o data pe tura sau la solicitare.

▪ Dezinfectarea tuturor usilor de acces (inclusiv birouri) - o data/tura sau la solicitare.

Asigurarea de substanțe dezinfectante pentru uzul pasagerilor (în toalete, pe fluxuri etc.).

▪ Asigurarea unor facilitati (in masura posibilitatilor si a constrangerilor legale) pentru procurarea de masti de protectie pentru pasageri, avand in vedere ca masurile de purtare a acestor elemente de protectie vor fi obligatorii dupa ridicarea restrictiilor impuse de autoritati.

▪ Montarea unor dispensere cu dezinfectant/servetele dezinfectante pentru maini in zonele de acces in Terminale, in zonele de tranzit, control acces si in zonele de control pasapoarte. Pasagerii vor fi atentionati (prin afise) sa utilizeze substantele dezinfectante, inainte de a prezenta documentele de calatorie la control.

▪ Dezinfectarea periodica a mainii curente a scarilor rulante si fixe,

trotuarelor rulante, carucioarelor de bagaje, benzilor de bagaje, lifturilor.

▪ Dezinfectarea de cel putin 8 ori/zi a zonelor publice.

▪ Amplasarea de covoare dezinfectante in zonele intens circulate din bterminalele AIHCB si asigurarea umectarii permanente cu biocide.

▪ Decontaminarea zilnica a cladirilor administrative ale CN AB.

▪ Dezinfectarea periodica, pe parcursul unei zile, a paturilor cu role, sistemului de benzi si echipamentele de control de securitate, respectiv a tavilor destinate controlului de securitate.