Școală din Galați împânzită de agenți SRI, după ce s-a găsit aparatură profesională de ascultare în clase. Primarul comunei: "S-au găsit după tablă"

Maricel Gheoca, primarul din Ivești, a confirmat, pentru Antena 3, că au fost găsite sisteme de ascultare. Acesta a precizat că nu a reușit încă să ia legătura cu directorul școlii, prof. Carmen Oancă.

"Am informația că au fost descoperite sisteme de ascultare în sălile școlii "Negoiţă Dănăilă" din Bucești. Dupa tablă, ceva de genul ăsta. Nu am mai multe informații. Nu mi-am permis să pun întrebări, directorul școlii nu am putut să îl contactez", a declarat acesta, în exclusivitate pentru Antena 3

Școala a fost împânzită de echipe ale SRI şi ale altor structuri ale statului. Se pare că aparatura ar fi fost descoperită în biroul directorului şi în cancelarie, potrivit monitoruldegalati.ro.

