Sectorul din Bucureşti în care Poliţia Locală nu va mai ridica mașinile parcate neregulamentar. Ce condiţie trebuie îndeplinită

Mașinile parcate neregulamentar în Sectorul 3 nu vor mai fi ridicate, dacă șoferul afișează un număr de telefon și răspunde la apel. Sursa foto: Facebook/Primaria Sectorului 3

Autovehiculul parcat neregulamentar nu va mai fi ridicat dacă şoferul a afişat un număr de telefon, răspunde la apelul poliţiştilor locali şi eliberează imediat zona blocată, a anunţat vineri Primăria Sectorului 3, potrivit Agerpres. "Chiar dacă mașina nu este ridicată, parcarea neregulamentară se sancționează în continuare cu amendă", au mai transmis oficialii.

Potrivit unei dispoziţii a primarului Robert Negoiţă, Poliţia Locală Sector 3 va aplica o procedură mai flexibilă pentru situaţiile de parcare neregulamentară, astfel încât zonele blocate să fie eliberate cât mai rapid.

Deşi maşina nu este ridicată, parcarea neregulamentară se sancţionează în continuare cu amendă. Aceasta este însă mai mică decât costurile totale care ar fi rezultat din ridicarea autovehiculului (amendă + taxă de ridicare, transport şi depozitare), se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 3.

"Decizia are la bază considerentul că, în aceste situații, deblocarea zonei se realizează mult mai rapid decât prin procedura de ridicare a autovehiculului, care presupune sosirea autospecialei, manipularea mașinii și eliberarea ulterioară a spațiului.

Poliția Locală Sector 3 va interveni ferm acolo unde sunt afectate siguranța pietonilor sau căile de acces, iar ridicarea rămâne valabilă în situațiile în care șoferii nu pot fi contactați sau refuză să elibereze zona", au mai transmis în mesaj reprezentanţii Primăriei Sectorului 3 al Capitalei.