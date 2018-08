Update: Guvernul va stabili, în şedinţa de joi, că 16 şi 17 august vor fi zile nelucrătoare pentru angajaţii din sectorul public, a anunţat premierul Viorica Dăncilă.



"Avem astăzi o veste bună şi pentru angajaţii din sectorul public. Vor avea o mică vacanţă, în a doua parte a lunii august. Pentru că ziua de 15 august - Adormirea Maicii Domnului - este zi liberă, stabilim ca şi 16 şi 17 august să fie zile nelucrătoare, pentru a oferi, astfel, românilor câteva zile de odihnă", a spus Dăncilă la începutul şedinţei.

Update: Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi că prima rectificare bugetară din acest an va fi pozitivă, actul normativ în acest sens urmând a fi adoptat în a doua jumătate a lunii august.



"Avem o rectificare bugetară pozitivă, avem venituri în plus la bugetul general consolidat per sold de aproape şase miliarde de lei. La ora 19,00 voi prezenta detaliile rectificării bugetare. Ordonanţa de rectificare va fi adoptată în a doua jumătate a lunii august", a declarat Viorica Dăncilă în deschiderea şedinţei de guvern.



Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, şi cel al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-au aflat joi de la sediul Guvernului, unde au purtat, aproximativ două ore, discuţii cu premierul Viorica Dăncilă despre rectificarea bugetară.

Update: Premierul Viorica Dăncilă a vorbit în cadrul ședinței despre zonele afectate de inundații și despre ajutoarele guvernamentale:

”Guvernul a avut și are în atenție situația din întreaga țară, iar sprijinul oferit nu ține cont de opțiunile politice (...) Am avut în vedere refacerea digurilor de apărare și decolmatarea râurilor, să eliminăm riscurile la adresa gospodăriilor” a spus premierul, care a cerut ca astfel de evenimente să nu fie politizate.

”Investițiile publice pe primele șase luni au crescut cu aproximativ 50% față de aceeași perioadă din 2017”

”Din perspectivă socială, execuția bugetară reflectă creșterile de salarii din Sănătate și Educație (...) Mulți s-au grăbit să facă scenarii îngrijorătoare. Aș vrea să-i liniștesc. Suntem un guvern responsabil, ne vom încadra în limita deficitului bugetar”

”Vom asigura cadrul legal semnării unor contracte de finanțare pe axa 2, pentru IMM-uri, în cadrul Programului Operațional Regional”

Știrea inițială

Guvernul va discuta, în şedinţa de joi, un proiect pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.



Potrivit unui comunicat al Executivului transmis AGERPRES, printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei se numără şi un proiect de hotărâre privind modificarea HG 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială".



Totodată, pe agenda şedinţei se află un proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat.



Executivul va discuta şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, dar şi un proiect de hotărâre privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor.



Pe agenda şedinţei se mai află un memorandum cu tema "Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2018-2020", un memorandum privind aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Curţii Constituţionale, dar şi un memorandum referitor la situaţia amplasamentului Esplanada în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcţională.