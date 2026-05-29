Șeful Armatei Române anunță consultări cu comandanții NATO: "Analizăm măsuri concrete pentru creșterea vitezei de reacție"

Publicat la 10:27 29 Mai 2026 Modificat la 10:27 29 Mai 2026

Generalul Gheorghiță Vlad: "Armata României a monitorizat permanent situația aeriană" . Foto: MApN

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că România a activat consultări la nivel înalt cu comandanții NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a transmis un mesaj de calm către populație.

Oficialul a subliniat că România nu este atacată direct, însă efectele războiului din Ucraina pot genera incidente în zonele de frontieră, motiv pentru care Alianța analizează măsuri pentru întărirea supravegherii și a reacției pe Flancul Estic.

"În această dimineață am discutat cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, iar ieri am avut o discuție și cu comandantul Forțelor Terestre Aliate, generalul Christopher T. Donahue. De asemenea, am transmis un mesaj către toți șefii apărării din statele NATO. Am analizat împreună situația generată de atacurile desfășurate în proximitatea frontierelor României și măsurile necesare pentru consolidarea capacității de supraveghere, avertizare și reacție pe Flancul Estic al Alianței.

În cadrul reuniunilor Comitetului Militar al NATO de la Bruxelles, am atras în mod constant atenția asupra necesității accelerării dezvoltării capabilităților de apărare și a menținerii regiunii Mării Negre printre prioritățile strategice ale Alianței. Evenimentele din această noapte arată încă o dată cât de important este acest lucru", a transmis generalul Gheorghiță Vlad pe Facebook.

Acesta a transmis la rândul său, că incidentul nu reprezintă un atac direct al Rusiei împotriva României:

"Vreau să le transmit românilor un mesaj clar: nu ne confruntăm cu un atac asupra României. Ne confruntăm cu efectele unui război care se desfășoară foarte aproape de granițele noastre și care poate genera incidente cu impact asupra populației și infrastructurii din zona de frontieră. Trebuie să înțelegem că nu putem desfășura acțiuni militare în spațiul aerian al unui alt stat și nu putem lua decizii care ar putea produce efecte necontrolate asupra populației sau care ar putea conduce la escaladarea situației. Fiecare decizie este analizată în timp real și are la bază, înainte de toate, protejarea cetățenilor României".

Armata României a monitorizat permanent situația aeriană și a aplicat toate procedurile prevăzute pentru astfel de situații, a mai precizat generalul Gheorghiță Vlad:

"În același timp, trebuie să înțelegem că militarii acționează în baza unor reguli clare și cu respectarea strictă a legislației internaționale.

În urma acestui incident, împreună cu aliații noștri, analizăm măsuri concrete pentru îmbunătățirea schimbului de informații în timp real, creșterea vitezei de reacție și adaptarea procedurilor la amenințările generate de utilizarea pe scară largă a dronelor.

Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră. Instituțiile statului sunt mobilizate, situația este sub control, iar noi vom continua să comunicăm transparent toate informațiile confirmate, pe măsură ce investigațiile avansează".