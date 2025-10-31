Şeful CNAIR a anunţat când s-ar putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud. Care este stadiul lucrărilor pe A7

Care este stadiul lucrărilor pe A7. Foto: Inquam Photos/Casian Mitu/

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) Cristian Pistol, a precizat că "se va putea circula de la București la Adjud, doar pe autostradă (A3 și A7), anul acesta, dacă se va menţine ritmul actual de lucru". Într-o postare pe Facebook, el a mai punctat că, pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domneşti Târg şi Adjud, stadiul lucrărilor a depăşit 90%.

De asemenea, pe întregul lot 2,Domneşti - Răcăciuni, stadiul fizic a depăşit 85%. Valoarea contractului pentru construirea acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA). Banii vin de la PNRR.

"Activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani - Bacău (A7). Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud stadiul lucrărilor a depășit 90%.

Constructorul român (UMB Spedition) lucrează acum în special:

- în zona pasajului de la Domnești Târg, unde, se execută lucrări de hidroizolație, după ce a fost turnată placa de suprabetonare,

- la podul peste râul Trotuș,

- la nodul Adjud,

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea esre asigurată prin PNRR.

Pe întregul lot stadiul fizic a depășit 85%, dar anul acesta, dacă dacă vor permite condițiile meteorologice să se mențină actualul ritm de lucru, circulația va putea fi deschisă până la Adjud.

Astfel se va putea circula de la București la Adjud, doar pe autostradă (A3 și A7), anul acesta. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe autostradă de la București la Pașcani (A3 și A7)", a postat Cristian Pistol.

A fost deschis un nou lot de autostradă în România

Tronsonul de autostradă curprins între Mizil şi Pietroasele, cu o lungile de 28 de km aferenţi Lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7 (Ploieşti-Buzău), au fost daţi vineri, 17 octombrie, în trafic, potrivit unui anunț făcut de Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

”În acest moment, am dat în trafic cei 28 km aferenţi Lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7 (Ploieşti-Buzău). Este vorba despre tronsonul de autostradă curprins între Mizil şi Pietroasele. Aceştia se adaugă celor 21 de Km deschişi deja dinspre A3”, a spus atunci Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.