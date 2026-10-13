Şeful CNAIR anunţă un interes major pentru construcția Nodului Rutier Cugir de pe A1. Au fost depuse oferte de la 17 firme

1 minut de citit Publicat la 16:24 13 Oct 2026 Modificat la 16:24 13 Oct 2026

Autostrada A1 din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, marţi, că 17 constructori s-au arătat interesaţi de proiectarea Nodului Rutier A1 – DJ 704 (Cugir). "Noul Nod Rutier va asigura accesul comunităților locale la infrastructura de mare viteză și va fi construit la sud de localitatea Șibot, la km 328+250 al autostrăzii A1", a transmis Pistol.

Şeful CNAIR spune că firma câştigătoare va trebui să realizeze construcţia în 18 luni.

"Au fost depuse astăzi 17 oferte pentru construcția Nodului Rutier A1 – DJ 704 (Cugir). Un număr atât de mare de ofertanți — printre care constructori de talia Strabag, Porr, Geiger, Bog'Art, Retter sau Con-A — arată interesul real al pieței pentru contractele CNAIR, chiar și pentru un obiectiv de dimensiuni medii.

Sursa foto: Cristian Pistol

Ofertanții:

1. Asocierea ANTREPRIZA DE REPARATII ȘI LUCRĂRI A R L CLUJ SA (lider) – STRABAG SRL

2. Asocierea BIRENDRA S.R.L. (lider) – CITADIN PREST S.A.

3. BOG'ART SRL

4. Asocierea CON-A OPERATIONS (lider) – CADSIL SRL

5. Asocierea CONCELEX (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL

6. Asocierea DIFERIT AG SRL (lider) – VIAROM CONSTRUCT SRL

7. Asocierea DRUM ASFALT (lider) – DACIA FABER S.R.L. – D P CONSULT

8. Asocierea DRUMURI ȘI PODURI BANAT S.R.L. (lider) – SC EVO LINE CREATION SRL

9. Asocierea ELECTROGRUP SRL (lider) – FLOREA GRUP SRL – ROADS DESIGN SRL

10. Asocierea ELIS PAVAJE SRL (lider) – AUSTAL SRL – DIFFERENT ACTION SRL – TRAIECTORIA DREAPTA SRL

11. GEIGER TRANSILVANIA SRL

12. PORR CONSTRUCT SRL

13. Asocierea PRENIS SRL (lider) – EXPLAN SRL – CML.RO SRL

14. Asocierea FREYROM S.A. (lider) – PROCONS GROUP S.R.L.

15. RETTER Projectmanagement SRL

16. Asocierea TERRA BUILDING S.R.L. (lider) – ARTERA BLUE SRL – EVROPEISKI PATISHTA

17. Asocierea UNITIP GLOBAL SRL (lider) – INFRA EXPERT AD

Noul Nod Rutier va asigura accesul comunităților locale la infrastructura de mare viteză și va fi construit la sud de localitatea Șibot, la km 328+250 al autostrăzii A1.

Realizarea Nodului Rutier Cugir va avea un rol important în modernizarea și dezvoltarea rețelei de transport din zonă, aducând inclusiv noi oportunități economice.

Contractul, finanțat din fonduri europene nerambursabile, trebuie finalizat în 18 luni (6 luni proiectare și 12 luni execuție).

Urmează evaluarea ofertelor", a postat Pistol pe Facebook.