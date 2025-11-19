Şeful CNAIR: "Construcţia lotului 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7), aproape de finalizare". Când se va putea circula pe acest drum

1 minut de citit Publicat la 21:32 19 Noi 2025 Modificat la 22:08 19 Noi 2025

Lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7) sunt aproape de finalizare: Facebook/ Sorin Grindeanu

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a precizat că lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7) sunt aproape de finalizare. El a mai punctat pe Facebook că "dacă ritmul actual de lucru în şantier se va menţine, iar condiţiile meteorologice o vor permite, lucrările se vor finaliza până la sfârşitul acestui an".

Şeful CNAIR a transmis că pe cei 35,6 kilometri ai lotului Focşani - Domneşti Târg stadiul fizic în şantier a ajuns la 95%.

"Construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău (#A7) aproape de finalizare!

Constructorul român (UMB Spedition) este bine mobilizat pe cei 35,6 km ai acestui lot de autostradă ( Focșani - Domnești Târg) cu 1600 de muncitori și 500 de utilaje.

Stadiul fizic în șantier a ajuns la 95%, iar constructorul se concentrează acum pe următoarele lucrări:

- nodul rutier Tișița, unde se montează stâlpii de iluminat și se realizează instalația electrică,

- podurile de pe râurile Putna și Carecna, unde se execută branșamente și hidroizolații,

- așternerea de mixturi asfaltice, betonări șanțuri și rigole,

- montarea unor rosturi, predale și stâlpi de iluminat,

- relocări de rețele de curent electric,

- marcaje și săpături pentru fundațiile stâlpilor din sensul giratoriu Pufești,

- montare parapet metalic", a postat Cristian Pistol, precizând că lucrările s-a încheia până la finalul lui 2025:

"Dacă ritmul actual de lucru în șantier se va menține, iar condițiile meteorologice o vor permite, lucrările se vor finaliza până la sfârșitul acestui an (2025).

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot de autostradă este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR".