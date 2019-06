Șeful DNA Constanța, audiat. Andrei Bodean spune că nu are ce să-și reproșeze

foto: Agerpres

Şeful DNA Constanţa, Andrei Bodean, a fost audiat, luni, de procurorii Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie, care îl acuză de abuz în serviciu şi represiune nedreaptă, în urma unui denunţ al avocatului Sorin Calaigii.



Andrei Bodean a declarat, la ieşire din sediul SIIJ, că nu este pus sub control judiciar, aşadar nu are interdicţie să vorbească despre dosar.



Totodată, el a arătat că acuzaţiile procurorilor - abuz în serviciu şi represiune nedreaptă - sunt neîntemeiate, iar el nu are ce să-şi reproşeze, deoarece şi-a desfăşurat activitatea cu profesionalism.



Andrei Bodean a mai spus că denunţătorul său a fost găsit vinovat pentru acuzaţiile aduse, iar două instanţe s-au pronunţat pe probele şi ancheta existente în dosar.



În luna februarie 2017, procurorul Andrei Bodean a formulat o cerere de apărare a reputaţiei profesionale în legătură cu afirmaţii privind dosarul referitor la Sorin Calaigii, avocat în Baroul Constanţa, iar DNA a solicitat CSM să facă verificări în urma apariţiei unui articol prin care s-ar fi încercat acreditarea ideii că magistratul şi-ar fi îndeplinit atribuţiile cu rea-credinţă şi cu încălcarea legii.



În aprilie 2017, plenul Consiliului Superior al Magistraturii admitea cererea de apărare a reputaţiei profesionale a lui Andrei Bodean.



În respectivul articol se arăta că întreaga activitate de urmărire penală din cauza ce îl privea pe Sorin Calaigii ar fi fost bazată pe denunţuri mincinoase.



"Precizăm că inculpatul Sorin Calaigii (alături de inculpata Bodîrlâu Mihaela) a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr.193/P/2013 din data de 4 iulie 2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa (comunicat nr. 966/VIII/3 din 7 iulie 2014 şi comunicate-hotărâri de condamnare din 28 noiembrie 2016). Nicio probă administrată în cursul urmăririi penale nu a fost înlăturată de judecător pe parcursul verificărilor efectuate în procedura camerei preliminare. Ambii inculpaţi au fost condamnaţi definitiv la pedepse cu închisoarea cu executare în regim de detenţie. Dosarul penal a fost judecat, în ambele faze procesuale, fond şi apel, doar la instanţe din Bucureşti, iar acuzaţia conform căreia procurorul de caz ar fi putut influenţa judecătorii cauzei apare drept absurdă", susţinea atunci DNA.

DNA arăta că, pe parcursul urmăririi penale, avocaţii Sorin Calaigii şi Mihaela Bodîrlău au sesizat Inspecţia Judiciară, iar ca urmare a verificărilor efectuate soluţia dispusă a fost de clasare a sesizării.



Sorin Calaigii a formulat şi o plângere împotriva ordonanţei de clasare, aceasta fiind, la rândul său, respinsă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, menţiona DNA.



În noiembrie 2016, avocaţii Sorin Calaigii şi Mihaela Bodîrlău au fost condamnaţi definitiv la câte patru ani închisoare, fiind acuzaţi de DNA trafic de influenţă. Potrivit DNA, în iunie 2011, Sorin Calaigii a pretins şi a primit de la o persoană 6.500 euro, lăsându-o să creadă că are influenţă asupra unor magistraţi de la Curtea de Apel Constanţa şi că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să dispună o soluţie favorabilă faţă de fiul său, judecat pentru tentativă la omor calificat, dosar aflat în faza apelului.



De asemenea, în septembrie 2012, Mihaela Bodîrlău a pretins şi a primit de la o persoană 20.000 euro, lăsându-o să creadă că are influenţă asupra unor judecători din Curtea de Apel Constanţa şi că poate să intervină pe lângă ei pentru a-i determina să dispună o soluţie de trimitere a unui dosar spre rejudecare Tribunalului Constanţa.