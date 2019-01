Șerban Huidu, după ce a omorât trei oameni, îl acuză pe Tudorel Toader că este vinovatul moral pentru crima de la Mediaș

Șerban Huidu, cel care în 2011 a provocat un accident rutier în care au murit trei oameni, intrând cu mașina pe contrasens, scrie într-o postare pe Facebook ca Tudorel Toader ar fi autor moral al crimei de la Mediaș, din cauza recursului compensatoriu.

”Un criminal eliberat inainte de termen, prin legea lui Tudorel, a omorat din nou.

Un Tudorel, vinovat moral pentru acest lucru, n-are nici macar o mustrare, n-are nicio parere de rau si se simte deranjat daca il intrebi ceva despre legea sa mizerabila.

Mai urmeaza...”, scrie Șerban Huidu.

Ulterior, acesta revine cu o nouă postare și îi cere lui Tudorel Toader să plece într-o țară plină de criminali și violatori.

“Pleaca, Tudorele!

Du-te in tara aia dupa chipul si asemanarea ta.

Nu ne mai intereseaza scuzele tale penibile, spuse pe un ton pitigaiat si alunecos. Nu ne mai intereseaza argumentele tale inventate si mizerabile, scoase pe gura numai cu scopul de a iti pastra scaunul ala patat cu sange. Nu ne mai intereseaza nici daca tara aia in care ajungi, plina de violatori si criminali, reusesti sa supravietuiesti o saptamana. Numai fii atent la lift, cand iesi din casa, fii atent la buzunar, cand treci pe langa Parlament, fii atent in parcare, cand vezi un infractor proaspat eliberat.

Du-te, ma, in tara ta!

Dar nu ne obliga pe noi sa traim in ea.”, scrie Șerban Huidu.

Șerban Huidu a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă.

În urma accidentului provocat de Huidu şi-au pierdut viaţa Ioan Garbis, Magda Drăghici şi Ştefan Lungu Balog, cei trei fiind colegi la o firmă din Braşov. În 16 octombrie 2011, ei se îndreptau cu un autoturism Dacia spre Aeroportul Otopeni. Şerban Huidu circula dinspre Capitală spre Braşov, iar la ieşirea din localitatea Timişul de Sus, într-o zonă în care sunt curbe, a intrat cu maşina pe contrasens şi a izbit autoturismul Dacia în care se aflau cele trei persoane. Huidu se afla în maşină împreună cu soţia sa, cu cei doi copii în vârstă de doi şi patru ani şi cu bona acestora.