Ce alimente trebuie să consumăm pentru a nu ne infecta cu COVID-19

Expertul în boli metabolice și nutriție Simona Carniciu a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre alimentele pe care trebuie să le consumăm pentru a avea o imunitate cât mai bună şi pentru a nu ne infecta cu noul coronavirus.

''Este foarte important să avem grijă înainte de a ne îmbolnăvi, să prevenim, să avem un organism care să fie sănătos, în aşa fel încât să putem facem mult mai uşor faţă bolii. Dacă organismul este slăbit din punct de vedere al imunităţii, din punct de vedere al florei intestinale care acum este importantă în evoluţia bolii SARS-CoV-2.

Cel mai important este că trebuie să avem grijă şi să începem să luăm măsuri acolo unde există boli

Unde sunt persoane diabetice să fie bine trataţi, bine controlaţi prin regim alimentar şi prin tratamentul medicamentos. Bolile de inimă, la fel, trebuie neapărat să fie bine controlate medicamentos şi la fel şi prin regimul alimentar. Bolile neurologice şi cel mai important, obezitatea care până acum nu prea a impus atât de multe probleme imediate.

Iată că de data aceasta, SARS-CoV-2 afectează destul de mult și pe termen lung, problemele sunt mult mai vizibile, inclusiv la pacienții diabetici sau obezi. Când spun pe termen lung, vă spun că, din propria experiență din cazurile din familia mea și nu numai, din ce am discutat în spital, pentru că două săptămâni am fost legată telefonic aproape non-stop de Spitalul Victor Babeș, am aflat foarte multe cazuri, foarte multe evoluții ciudate ale acestei boli, SARS-CoV-2.

Ce trebuie să ținem cont este că avem afectarea vaselor de sânge care pe termen lung va fi destul de supărătoare, pentru că o să apară boli la persoane care până atunci poate nu aveau un risc.

Infecția cu SARS-CoV-2 o să se adauge ca factor de risc pe anumite boli cronice

Diabet, obezitate, diabet de tip 1 şi de tip 2, dar şi bolile neurologice şi cardiovasculare

(...) Noi trebuie să avem grijă să avem alimente bogate în fier, pentru că sunt probleme de anemie în aceste cazuri. Trebuie să avem alimente bogate în glutamină, vitaminele B1, B6, B12. De exemplu, avem nevoie de ouă care le cam cuprind pe toate, de multe legume care să fie cât mai colorate.

Avem nevoie de ghimbir, de lămâi, de orice este bogat în fier, de la alimentele verzi, până la ficat. Cu toţii știm că este bogat în fier

Nu trebuie să uităm că ne trebuie vitamina C în doze destul de mari, trei-patru mii, mai ales că deja s-a instalat boala şi începi să ai simptome. Nu strică să avem suplimente care să protejeze endoteriul vascular. Sunt deja pe piaţă şi suplimente şi medicamente'', a spus Simona Carniciu la Antena 3.