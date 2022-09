Simona Halep, mesaj emoţionant pentru Serena Williams, care s-a retras din activitatea sportivă

Simona Halep i-a urat succes în viaţă Serenei Williams, care a jucat noaptea trecută ultimul meci din carieră, la US Open.

Starul american, Serenei Williams, a fost învinsă în turul trei de Ajla Tomljanovic.

În acest context, fostul lider WTA, Simona Halep, a postat, sâmbătă, o fotografie şi un mesaj emoţionant pe Twitter.

“Puteți citi în ochii mei respectul și admirația pentru acest campion excepțional. Mult succes pentru tot restul vieții tale”, i-a transmis Simona Halep lui Williams.

You can read the respect and the admiration for this exceptional champion in my eyes.

Good luck for the rest of your life @serenawilliams pic.twitter.com/TBfeWeN6j9