Simona Ionescu: Sabin Orcan, fața hâdă a „jurnalistului anti-corupție”

"Așa îi place lui Sabin să spună, mai ales la televizor, că e un jurnalist care luptă împotriva corupției. Acum luptă și cu jurnaliștii de la alte ziare, în special cu cei de la Evenimentul zilei, din motive doar de el știute. Nu suntem fricoși, așa că e timpul să-i răspundem cu aceeași monedă", scrie redactorul-șef al Evenimentului Zilei, Simona Ionescu.

"Unii cred că se verifică zicerea din popor cu facerea de bine… Eu cred că o face interesat și pentru că e străpuns de o ipocrizie rar întâlnită la un jurnalist. O face demult, dar mi-am înfrânat mereu pornirea de a-l ataca, fiind tributară principiului că nu mă războiesc cu colegi din presă decât în cazuri extreme, când deja opiniile lor au luat forma unor dejecții. Iar în acest moment, Sabin Orcan asta a făcut: propagă tot felul de mizerii, exagerează voit în opiniile sale cu privire la cotidianul „Evenimentul zilei” al cărui redactor șef sunt și unde colegii mei muncesc din greu pentru ca acest ziar să se vândă în ediții tipărite în era tehnologiei.

Am decis, deci, să răspund repetatelor denigrări pe care le aruncă în spațiul public. A început prin a-l ataca pe Dan Andronic, apoi pe Ion Cristoiu, prin remarci malițioase și tendențioase. Când, după eșecul său la „România liberă”, din nou și-a dovedit neputința managerială și editorială la revista Newsweek, vânzările fiind mult-mult sub așteptări, Sabin Orcan a început să toace ziarul „Evenimentul zilei”, dar mai ales site-ul acestuia. Vineri, a dat (din nou) măsura caracterului său duplicitar.

Ultima postare de pe site-ul revistei sale este tot un atac jegos, sub o motivație la fel de mizerabilă: o analiză a presei, făcută de nu-se-știe-cine de la ONG-ul „Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație” (CRJI). Sub un nume fictiv, Orcan publică articolul „EVZ și România liberă, sateliții Sputnik. Diversiunea se extinde”, invocând „analiza” CRJI asupra conținutului unor publicații media, în perioada iulie-septembrie 2018. În baza ei, autorul afirmă, fără a prezenta niciun fel de titluri, că „Evenimentul zilei a fost mai insistent manipulator (și cu atitudini anti-occidentale mai evidente) chiar decât Sputnik”. Nici „analiștii” anonimi de la CRJI, nici ziaristul lui Orcan nu precizează în textele lor că se referă la site-urile unor ziare și nu la ziarele tipărite. Până și cititorii cunosc diferența de calitate dintre cele două formule de presă și știu că pe site-urile ziarelor tiparite apar și preluari diverse de pe alte platforme online, cu citarea sursei. Deci nu mai insist asupra porcăriei CRJI și interpretarea lui Orcan. Am lucruri mult mai grave să comunic despre el, care-i dezvăluie fața hâdă de luptător anti-corupție și de manipulator."

