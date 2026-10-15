”Sinteza zilei”, audiență mai mare decât cinci televiziuni de știri la un loc. Antena 3 CNN a depășit Digi24 și România TV împreună

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Foto: Robert Chirileanu

Performanță de audiență pentru „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, și Antena 3 CNN. Emisiunea a depășit audiența cumulată a cinci televiziuni de știri concurente, pe două dintre cele mai importante categorii de public comercial. Antena 3 CNN a înregistrat rezultate importante și în prime-time, când a depășit cinci posturi de știri la un loc, dar și la nivelul întregii zile, când a avut o cotă de piață mai mare decât principalii doi competitori, Digi24 și România TV, împreună.

„Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, peste cinci televiziuni de știri la un loc

În intervalul 21:00–23:30, emisiunea „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, a obținut pe publicul 25–59 Urban o cotă medie de piață de 4,34%, depășind cu peste 20% audiența cumulată a cinci televiziuni de știri concurente: Digi24, România TV, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

Performanța a fost și mai puternică pe publicul comercial premium, 25–59 Urban ABC, unde „Sinteza zilei” a înregistrat 5,43% cotă medie de piață, cu peste 41% mai mult decât cele cinci televiziuni de știri la un loc, care au însumat doar 3,84%.

Pe acest target, emisiunea prezentată de Mihai Gâdea a avut o cotă de piață cu peste 230% mai mare decât Digi24, următoarea televiziune de știri clasată, și cu aproape 480% mai mare decât România TV.

Performanțe importante pe publicul urban, în rândul celor cu studii superioare și la nivel național

Pe publicul comercial premium 18+ Urban AB*, emisiunea a obținut 8,15% cotă medie de piață, depășind cu peste 25% audiența cumulată a Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

Pe 18+ Urban AB cu studii superioare, „Sinteza zilei” a înregistrat 7,38% cotă medie de piață, depășind împreună România TV, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

Pe 18+ Urban, emisiunea a fost liderul televiziunilor de știri, cu 6,90% cotă medie de piață, cu aproape 66% peste România TV și peste 250% față de Digi24.

Pe Urban All, „Sinteza zilei” a înregistrat 5,09% cotă medie de piață, depășind audiența cumulată a patru televiziuni de știri: Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

La nivel National, emisiunea a obținut 4,45% cotă medie de piață, depășind Digi24, Realitatea Plus și Euronews cumulate (3,79%). Pe 18+ National, a înregistrat 4,85%, față de 4,15% pentru aceleași trei posturi însumate.

„Decisiv”, cu Cătălin Porumbel, peste patru televiziuni de știri la un loc

Emisiunea „Decisiv”, cu Cătălin Porumbel, difuzată în intervalul 19:00–21:00, a obținut pe 25–59 Urban ABC o cotă medie de piață de 6,44%, depășind cu aproape 19% audiența cumulată a patru televiziuni de știri: Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews, care au însumat 5,43%. Aceeași performanță s-a înregistrat pe 18+ Urban AB, unde emisiunea a obținut 8,43%, peste cele patru posturi concurente cumulate (7,91%), și pe Urban All, cu 5,60%, față de 5,50% pentru aceleași patru televiziuni. Pe 18+ Urban AB cu studii superioare, „Decisiv” a înregistrat 10,35%, depășind cu 62% cota cumulată a Digi24, Realitatea Plus și Euronews.

„În gura presei”, cu Mircea Badea, audiență de peste două ori mai mare decât cinci televiziuni de știri la un loc

Emisiunea „În gura presei”, cu Mircea Badea, difuzată în intervalul 23:30–00:30, a înregistrat pe 25–59 Urban ABC o cotă medie de piață de 7,77%, cu 116% mai mult decât audiența cumulată a cinci televiziuni de știri: Digi24, România TV, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews, care au însumat 3,60%. Pe 25–59 Urban, emisiunea a obținut 6,24%, depășind cu peste 117% aceleași cinci televiziuni concurente la un loc (2,87%). Performanțe importante au fost înregistrate și pe 18+ Urban AB, cu 9,70%, peste Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews cumulate, și pe 18+ Urban AB cu studii superioare, cu 9,73%, peste România TV, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews la un loc. Pe acest din urmă target, emisiunea a atins un vârf de 14,90% cotă de piață între orele 00:15 și 00:30.

Antena 3 CNN, audiență mai mare decât cinci televiziuni de știri la un loc în prime-time

În intervalul 19:00–24:00, pe 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a obținut 5,91% cotă de piață, peste cele cinci televiziuni concurente cumulate (5,66%).

Față de Digi24, avantajul a fost de aproximativ 164%, iar față de România TV, de aproape 348%.

Pe 18+ Urban AB cu studii superioare, Antena 3 CNN a obținut 8,53%, cu 72% peste Digi24 și 105% peste România TV. Pe 18+ Urban, a înregistrat 6,59%, cu peste 40% peste România TV și peste 174% față de Digi24.

Antena 3 CNN, peste Digi24 și România TV împreună pe întreaga zi. Locul 3 în topul general al televiziunilor

Pe 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a ocupat locul 3 în clasamentul general, cu 6,87% cotă de piață, cu 31% peste Digi24 și România TV cumulate (5,24%).

Pe 25–59 Urban, Antena 3 CNN a obținut 5,23%, depășind cele două televiziuni însumate (4,79%).

Pe 18+ Urban AB cu studii superioare, postul a obținut 9,80%, cu peste 63% peste Digi24 și 69% peste România TV. Pe 18+ Urban AB, a înregistrat 8,90%, cu 27% peste România TV și 134% peste Digi24.

Pe 18+ Urban, Antena 3 CNN a obținut 6,37%, pe Urban All 5,90%, pe National 4,60%, iar pe 18+ National 5,00%.

Rezultatele confirmă poziția Antena 3 CNN de lider al televiziunilor de știri pe publicurile comerciale și urbane analizate, cu performanțe importante pentru „Sinteza zilei”, „Decisiv” și „În gura presei”, precum și în prime-time și pe întreaga zi.