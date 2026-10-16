Sinteza zilei cu Mihai Gâdea, audiență peste cinci televiziuni de știri la un loc. Antena 3 CNN depășește România TV și Digi24 cumulate

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei". Foto: Robert Chirileanu

Antena 3 CNN a înregistrat joi, 15 octombrie 2026, performanțe spectaculoase de audiență, clasându-se pe locul 3 în topul general al televiziunilor pe publicul comercial 25–59 Urban ABC. „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, a depășit audiența cumulată a cinci televiziuni de știri concurente, iar jurnalele de știri și emisiunea „În gura presei”, cu Mircea Badea, au obținut, la rândul lor, rezultate remarcabile.

„Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, peste cinci televiziuni de știri la un loc timp de 75 de minute

Emisiunea „Sinteza zilei”, realizată de Mihai Gâdea, a dominat competiția televiziunilor de știri pe segmente importante de public, înregistrând performanțe deosebite în intervalul 21:00–23:30.

Pe publicul comercial premium, 18+ Urban AB, Antena 3 CNN a depășit audiența cumulată a celor mai puternice două televiziuni de știri concurente timp de 150 de minute consecutive, a trei televiziuni timp de 120 de minute, a patru televiziuni timp de 90 de minute și a cinci televiziuni timp de 75 de minute consecutive, între 21:45 și 23:00.

Pe acest target, „Sinteza zilei” a înregistrat o cotă medie de piață de 10,64%, cu un vârf de 13,70%, depășind cu 68% audiența cumulată a Digi24 și România TV pe intervalul emisiunii.

Pe publicul comercial premium cu studii superioare, 18+ Urban AB, emisiunea a obținut o cotă medie de piață de 11,06%, atingând un vârf spectaculos de 13,95% între 22:15 și 22:30. Pe acest segment, Antena 3 CNN a depășit două televiziuni de știri cumulate timp de 120 de minute consecutive, trei televiziuni timp de 60 de minute și, în anumite sferturi de oră, chiar patru sau cinci televiziuni la un loc.

Performanțe importante au fost înregistrate și pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, unde „Sinteza zilei” a depășit cinci televiziuni de știri concurente, Digi24, România TV, B1 TV, Realitatea Plus și Euronews, în patru sferturi de oră, însumând 60 de minute, dintre care 45 de minute consecutive, între 22:15 și 23:00.

Pe acest target, emisiunea a atins 8,23% cotă de piață, iar media sferturilor de oră a fost cu 74% peste audiența cumulată a Digi24 și România TV.

Și pe publicul 25–59 Urban, Antena 3 CNN a depășit cinci televiziuni de știri la un loc timp de 45 de minute consecutive, iar pe publicul 18+ Urban a depășit cele mai puternice două televiziuni concurente cumulate timp de 90 de minute.

Antena 3 CNN, locul 3 în topul televiziunilor. Audiență peste Digi24 și România TV la un loc

Antena 3 CNN s-a clasat pe locul 3 în topul general al televiziunilor, pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, cu 7,37% cotă de piață pe întreaga zi, depășind Kanal D și toate televiziunile de știri concurente.

Audiența Antena 3 CNN a fost cu 87,5% mai mare decât cea a Digi24 și cu 177% peste România TV. Mai mult, postul a depășit audiența cumulată a celor două televiziuni, care au însumat 6,59% cotă de piață.

În prime-time, Antena 3 CNN a obținut 5,24% cotă de piață pe același public, de peste două ori mai mult decât Digi24 și de patru ori mai mult decât România TV. Cota de piață a Antena 3 CNN a fost cu 34,7% peste cele două posturi cumulate.

Pe publicul comercial premium cu studii superioare, Antena 3 CNN a înregistrat 9,30% cotă de piață pe întreaga zi și 10,13% în prime-time, confirmând performanțele televiziunii în rândul publicului educat.

Jurnalele de știri, audiențe peste cinci televiziuni concurente cumulate

Performanțele Antena 3 CNN au fost confirmate și de jurnalele de știri din timpul zilei.

Jurnalul de la ora 14:00, prezentat de Lorena Burlacu, a obținut o cotă medie de piață de 13,79% pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, depășind cinci televiziuni de știri concurente cumulate. În intervalul 14:45–15:00, Antena 3 CNN a atins un vârf de 15,05%, iar pe întreaga oră a depășit cu 31% audiența cumulată a Digi24 și România TV.

Jurnalul de la ora 16:00, prezentat de Sabrina Preda și Sergiu Cora, a înregistrat 9,95% cotă medie de piață pe același public, cu 20,3% peste cinci televiziuni de știri cumulate și cu 88% peste Digi24 și România TV la un loc. Pe publicul comercial premium cu studii superioare, jurnalul a obținut o cotă medie de piață de 13,29%.

„În gura presei”, cu Mircea Badea, audiențe de peste 16% pe publicul comercial premium cu studii superioare

Emisiunea „În gura presei”, realizată de Mircea Badea, a continuat seria rezultatelor spectaculoase, în intervalul 23:30–00:30.

Pe publicul comercial premium cu studii superioare, emisiunea a înregistrat o cotă medie de piață de 13,80%, atingând un vârf de 16,44% între 00:00 și 00:15.

Pe publicul comercial premium 18+ Urban AB, emisiunea a obținut o cotă medie de 13,02%, cu un vârf de 15,01%.

Pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, „În gura presei” a depășit cinci televiziuni de știri concurente cumulate timp de 45 de minute consecutive, între 23:45 și 00:30. În intervalul 00:00–00:15, Antena 3 CNN a atins 10,19% cotă de piață, cu 64% peste cele cinci televiziuni la un loc.

Rezultatele din 15 octombrie confirmă poziția Antena 3 CNN de lider al televiziunilor de știri pe segmentele-cheie de public urban și comercial, cu performanțe remarcabile de-a lungul întregii zile, de la jurnalele de știri până la „Sinteza zilei” și „În gura presei”.