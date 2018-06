Sinteza Zilei. DNA o constrânge la 84 de ani să fie denunțătoare. Ținta: Cătălin Ioniță, fostul șef al Poliției Române

Cătălin Ioniță a demisionat marți din funcția de șef al Poliției Române, invocând motive personale.

Neoficial, domnia sa s-a pus la dispoziție, pentru a colabora cu DNA. Pentru că la DNA se lucrează de zor la un dosar pe numele lui Ioniță, iar procurorii fac tot posibilul să obțină un denunț împotriva acestuia.

”S-au făcut toate eforturile să se găsească ceva împotriva lui Ioniță” a explicat Oana Stancu Zamfir la ”Sinteza Zilei”.

Petruța Dinu are 84 de ani și a fost acuzată de cumpărare de trafic de influență. A fost chemată și apoi adusă la DNA de patru ori, fără citație. Citația i-a fost înmânată la DNA

Totul a început după ce nepotul Petruței Dinu s-a înglodat în datorii la cămătari, iar femeia a vrut să-i plătească datoria. Cătălin Ioniță a fost unul dintre cei care au ajutat-o pe femeie.

”Ieri când am venit acasă erau la ușa mea. De ce nu m-am dus repede, sâmbătă sau duminică. Nu am avut timp să găsesc avocat. Au zis că trebuie să merg cu ei. Procurorul a venit și a zis dacă mi-am adus aminte. Nu am ce să îmi aduc. Știam că lucrează în Poliție (Ioniță - n.r.), dar pe mine nu mă interesează lucrurile astea. Am deschis ușa la lift și ei erau la ușa mea. Și mașina DNA în fața scării. Vă dați seama cât de prost m-am simțit? Ioniță și părintele Vasile m-au ajutat, am scăpat de cămătari. Am spus părinte, vă dau două hectare dumneavoastră și două lui Cătălin, când vând terenul. A mers o singură dată cu mine la Prefectură, eu nu mă simțeam bine. Am mers până acolo, am stat în sala aia, nu s-a întâmplat nimic. Nu a vorbit cu nimeni (...) A fost o dată (la Primărie - n.r.), a mers cineva de la Primărie, era și părintele Vasile, am mers să vadă unde e terenul (...) Ioniță a fost un înger pentru mine” a spus Petruța Dinu, într-un interviu acordat Oanei Stancu Zamfir.

