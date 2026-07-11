"Sistemele de apărare au fost trecute în stare de alertă”. MApN: Au fost detectate ținte aeriene în apropiere de Chilia și Ismail

1 minut de citit Publicat la 08:24 11 Iul 2026 Modificat la 08:25 11 Iul 2026

Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ. FOTO: Agerpres

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat sâmbătă că un mesaj RO-Alert a fost transmis în nordul județului Tulcea, după ce radarele au detectat ținte aeriene în apropierea localităților ucrainene Chilia și Ismail. MApN precizează că nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impacturi pe teritoriul național.

De asemenea, MApN spune că un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregǎtit pentru decolare.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat sâmbǎtǎ, 11 iulie, la ora 4.39, ținte aeriene în proximitatea localitǎților Chilia și Ismail, Ucraina.

Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregǎtit pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 4.41.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian", se precizează în comunicatul MApN.

Acest incident vine după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat marți, la ora 9.52, un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 20 km Est de Insula Șerpilor, Ucraina. În acest context, locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost avertizaţi prin mesaj RO-Alert că există riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 10.25, pentru monitorizarea situației.