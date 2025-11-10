Sistemul EES este extins la alte şase puncte de trecere a frontierei, inclusiv un aeroport, de astăzi: Ce date colectează și de la cine

1 minut de citit Publicat la 12:43 10 Noi 2025 Modificat la 12:44 10 Noi 2025

Scanare amprente la punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmației. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) va funcţiona, începând de luni, în încă șase puncte de trecere a frontierei cu România: Jimbolia şi Lunga (judeţul Timiş), Racovăţ (judeţul Botoşani), Vicovu de Sus (judeţul Suceava), Halmeu (judeţul Satu Mare) şi Aeroportul Suceava.

„După punerea în funcţiune în România a acestui sistem, începând cu data de 12 octombrie, la punctele de trecere a frontierei Midia (judeţul Constanţa), Stânca (judeţul Botoşani), Naidaş (judeţul Caraş-Severin), Sighet (judeţul Maramureş) şi Aeroport Sibiu, acesta este extins, începând de astăzi, şi la punctele de trecere a frontierei menţionate mai sus”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF) transmis Agerpres.

Operaţionalizarea Sistemului de Intrare/Ieşire va fi realizată doar prin colectarea de date din documentele de călătorie ale cetăţenilor din state care nu fac parte din UE şi care sunt implementate în bazele de date, fără colectarea de date biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale).

Ce date colectează sistemul EES și de la cine

EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care efectuează şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

„Pentru fiecare cetăţean non-UE care intră în ţara noastră prin punctele deja operaţionalizate, sistemul înregistrează data şi locul de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi/sau biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii legale”, precizează sursa citată.

Implementarea sistemului urmăreşte înlocuirea ştampilării manuale a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente. Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

Cui i se iau amprente digitale

La prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele şi la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră.

Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor non-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.