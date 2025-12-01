Slujba de Te Deum va fi oficiată în bisericile ortodoxe din țară și din diaspora de Ziua Naţională

<1 minut de citit Publicat la 08:19 01 Dec 2025 Modificat la 08:19 01 Dec 2025

sursa foto: Facebook / Biserica Ortodoxa Romana Sf. Maria New York

Slujba de Te Deum va fi oficiată luni, 1 Decembrie, imediat după Sfânta Liturghie, în toate catedralele eparhiale, parohiile și mănăstirile din țară și din diaspora, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de Patriarhie de Ziua Națională a României, Te Deumul – slujba de mulțumire – va fi săvârșit ca gest de recunoștință „pentru libertatea şi unitatea neamului românesc, precum şi de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire naţională în anul 1918”.

Documentul amintește și de semnificația Catedralei Naționale din București: „Reamintim că în vederea cinstirii memoriei eroilor români a fost edificată şi Catedrala Naţională din Bucureşti, cu hramurile Înălţarea Domnului - Ziua eroilor şi Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României”.

La Catedrala Națională, slujba de Te Deum va începe la ora 12:00.