Accident cumplit în Bistrița. Un șofer beat a spulberat pe trecerea de pieton o bătrână de 80 de ani

Foto: pixabay.com

Un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a lovit, luni după-masă, o femeie de 80 de ani care traversa strada regulamentar, pe culoarea verde a semaforului, accidentul având loc pe un bulevard aglomerat din municipiul Bistriţa, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.



Şoferul care a produs accidentul are 64 de ani, este din Bistriţa, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de peste 1,2 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Femeia lovită pe trecerea de pietoni a fost preluată de un echipaj al Ambulanţei şi transportată la spital.



Traficul rutier a fost blocat pentru aproximativ 40 de minute, după care poliţiştii au dirijat circulaţia pentru încă 50 de minute, timp în care s-a circulat alternativ, pe o bandă.



Pe numele şoferului a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.