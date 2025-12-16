Ajutorul de 750 de lei care trebuia acordat pentru montarea de repartitoare a fost amânat iar, pentru a treia oară

<1 minut de citit Publicat la 08:09 16 Dec 2025 Modificat la 08:09 16 Dec 2025

Ajutorul de 750 de lei care trebuia acordat pentru montarea de repartitoare a fost amânat iar, pentru a treia oară. FOTO Profimedia Images

Ajutorul de 750 de lei care trebuia acordat persoanelor vulnerabile pentru montarea de repartitoare, nu va fi acordat nici acum.

Este deja a treia amânare a acestui ajutor după ce Ministrul Energiei a depus, din nou, proiectul de OUG în dezbaterea publică pentru ca banii să fie acordaţi în 2026.

Proiectul depus pe site-ul Ministerului Energiei este descris ca fiind repus în dezbatere, după varianta din 2024.

Deşi termenul de montare a acestor repartitoare era 2024, statul a amânat măsura şi a prelungit termenul limită până la 31 decembrie 2025. Și acum însă, această dată a fost devansată de Ministerul Energiei până la începutul septembrie 2026.

Cererile se pot depune până pe 1 septembrie anul viitor.

Ajutorul de 750 lei nu constă în „bani dați automat” înainte, ci se acordă după montare, pe baza facturii și a procesului-verbal.

Pentru ca schimbările să se aplice, proiectul trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial