Celebra Fontana di Trevi din Roma va fi vizitată din ianuarie contra cost. Prețul unui bilet este de 2 euro

Din data de 7 ianuarie 2026, accesul la Fontana di Trevi de la Roma, Italia, se va face numai cu bilet de intrare care va costa 2 euro. Acest sistem este valabil doar pentru turişti, în timp ce localnicii vor putea vizita monumentul gratis şi vor sta la altă coadă pentru a intra.

Biletele vor putea fi achiziționate direct la intrare și pot fi plătite și cu cardul. Aurorităţile au precizat că banii obţinuţi din vânzarea biletelor vor fi folosiţi pentru măsuri de îmbunătăţire a mediului, pentru transportul public și pentru restaurarea fântânilor istorice, cu scopul de a face Roma mai primitoare pentru turiști, relatează Fanpage.

Fontana di Trevi, alături de Colosseum, este unul dintre cele mai vizitate monumente ale Romei. Plină de turiști în fiecare zi, este adesea foarte dificil să te apropii suficient chiar și pentru a face o fotografie, fără a te ciocni de alte persoane, ceea ce face adesea experiența mai puțin relaxantă și plăcută.

Introducerea unui bilet ar trebui să producă nu doar reglementarea accesului, ci și reinvestirea profiturilor în reamenajarea Romei, îmbunătățirea orașului, făcându-l astfel mai accesibil și mai plăcut pentru toți.

Se știa de mult timp că primăria Romei intenţiona să introducă un bilet de vizitare a monumentului Fontana di Trevi. Inițial, numărul turiştilor care aveau acces a fost limitat pentru a permite acestora să admire fântâna fără mulțimile de oameni care sunt prezenţi mereu în acea zonă. Odată ce au văzut că funcţionează, autorităţile au decis să introducă şi bilet de intrare.

5,3 milioane de vizitatori s-au înregistrat doar în prima jumătate a acestui an, aşa că introducerea biletului reprezintă o comoară pentru finanţele primăriei de la Roma. Estimările arată că introducerea biletului de intrare la Fontana di Trevi ar putea aduce la bugetul primăriei până la 20 de milioane de euro, având în vedere numărul mare de turişti care vizitează în fiecare an această capodoperă barocă