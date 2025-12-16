Cum se calculează vechimea în muncă pentru mamele care au stat în concediul de creștere copil. Un proiect propune o soluție unitară

Un proiect de lege depus in Parlament propune să aducă unele modificări la modul în care se calculează vechimea în muncă pentru femeile care au stat în concediul de creştere copil.

Pentru mamele care au beneficiat de acest drept dupa 2006, acest concediu este considerat vechime în muncă şi s-au plătit taxe, în timp ce pentru mamele care au fost în concediu de creştere copil între 2001 şi 2006, această perioadă este eliminată din calculul vechimii pentru pensie.

Precizările Casei Naționale de Pensii referitoare la valorificarea perioadelor în care o persoană a beneficiat de concediu pentru creșterea copilului:

Perioada în care asiguratul a beneficiat de concediu pentru îngrijirea copilului anterior datei de 1 aprilie 2001, conform prevederilor Decretului-Lege nr.31/1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an și ale Legii nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, constituie vechime în muncă, respectiv stagiu de cotizare contributiv.

Perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizația de asigurări sociale (concediu pentru creșterea copilului) în intervalul 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 reprezintă stagiu de cotizare asimilat și nu se are în vedere la determinarea stagiului minim de cotizare contributiv şi a stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie, respectiv la acordarea punctelor de stabilitate.

Perioada în care asiguratul a beneficiat de concediu pentru creșterea copilului, ulterior datei de 01.01.2006 (pentru care nu s-au datorat contribuții de asigurări sociale) reprezintă stagiu de cotizare asimilat care:

prin excepție, se are în vedere la calculul stagiului minim de cotizare contributiv şi al stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării drepturilor de pensie (conform art. 47 alin. (4) din lege);

nu se are în vedere la acordarea punctelor de stabilitate.

Aşadar, proiectul depus la Parlament propune o practică unitară pentru toate mamele şi recalcularea automată a pensiilor fără ca beneficiarii să depună cereri la Casele de Pensii.

Proiectul a fost depus la Senat în 19 noiembrie și are ca scop „Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii”. În expunerea de motive se descrie explicit diferența de tratament pentru concediul de creștere copil 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 față de situația de după 2006 și se propune corectarea ei.

Această clasificare a avut loc fără voinţa persoanelor afectate şi a fost impusă prin lege, fără posibilitatea legală de a contrîbui. Astfel, aceste persoane (mamele în majoritatea covârşitoare a cazurilor) sunt analizate la pensie pentru o decizie legislativă în care nu au avut niciun control. Prin urmare, este responsabilitatea statului de a remedia acest dezechilibru juridic şi social, se arată în expunerea de motive.

Textul propune modificarea art. 47 alin. (4) astfel încât perioadele de CCC (cele indicate în lege) să fie considerate stagiu contributiv cu toate efectele juridice, și introduce un art. 139¹ care obligă CNPP să recalculeze din oficiu pensiile, fără cerere, în termen de maxim 12 luni de la intrarea în vigoare.

Fișa proiectului poate fi consultată aici