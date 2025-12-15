Profesorul Dan Voiculescu: „Demnitatea fiecărui cetățean român și a națiunii în ansamblu a fost constant știrbită”

1 minut de citit Publicat la 09:30 15 Dec 2025 Modificat la 09:31 15 Dec 2025

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a relatat pe blogul său un incident petrecut la întoarcerea din Viena, pe care îl consideră un simbol al pierderii demnității naționale, și a lansat un apel la responsabilitate, solidaritate și alegerea unor lideri care să reprezinte România „cu demnitate, nu cu mâna întinsă”.

„Zilele trecute, mă întorceam de la Viena. Coborârea pasagerilor din avion a fost întârziată dintr-un motiv care m-a revoltat.

În ușa avionului, însoțitoarea de bord austriacă a fost întâmpinată de un angajat al aeroportului care i-a cerut două bomboane înainte de a permite ieșirea pasagerilor. După un scurt moment de nedumerire, domnișoara de la Austrian Airlines a zâmbit amabil, s-a întors, a luat două bomboane și le-a dat românului care o aștepta cu mâna întinsă.

M-a durut enorm acea mână întinsă, mi-am stăpânit cu greu furia.

M-am gândit imediat cum acea domnișoară va povesti, în Austria, episodul cu românul care a întâmpinat-o cu mâna întinsă.

Chiar dacă l-am apostrofat pe concetățeanul meu – și, la rece, îmi pare rău c-am făcut-o – știu bine că nu este el cel cu adevărat responsabil pentru acel gest.

Demnitatea fiecărui cetățean român și a națiunii în ansamblu a fost constant știrbită atât în perioada comunistă, cât și cei 36 de ani care au urmat.

Sărăcia, umilințele, eșecurile politice repetate și lipsa de verticalitate a unora dintre cei care au reprezentat România în exterior au lăsat urme adânci”, a scris acesta pe blogul său.

În încheiere, profesorul Dan Voiculescu lansează un apel la recâștigarea demnității prin muncă, solidaritate și prin alegerea unor lideri care să promoveze interesul național „cu inteligență și verticalitate”.

„Cum ne putem recâștiga demnitatea?

Iubindu-ne țara, muncind serios, ajutându-ne între noi, alegând lideri mândri că sunt români, capabili să promoveze interesul național cu DEMNITATE și inteligență, nu cu mâna întinsă”, a închis profesorul Dan Voiculescu.