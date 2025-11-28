Andreeas, tânărul care schimbă condițiile copiilor din orfelinate în România, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Andreeas Novacovici. sursa foto: Antena 3 CNN

Când avea doar câțiva ani, Andreeas Novacovici nu știa ce înseamnă o familie. A crescut într-un centru de plasament unde, spune el, „țipetele erau mai dese decât zâmbetele”. Astăzi, la 31 de ani, este doctorand în Asistență Socială, consilier în politici publice și un nume respectat în domeniul protecției copilului. Povestea lui este una despre rezistență, curaj și o luptă care nu s-a oprit niciodată: cea pentru copiii care încă nu au o voce.

Andreeas a fost selectat în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, o inițiativă care recunoaște tinerii cu impact real în societate. Parcursul său profesional este o combinație rară între experiență directă și expertiză academică: a colaborat cu UNICEF, Consiliul Europei, ONU și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar în România a contribuit decisiv la modernizarea legislației pentru protecția copilului și adopții.

Rezultatele sunt măsurabile. Între 2019 și 2023, Andreeas a propus 58 de amendamente la Legea 272/2004 privind protecția copilului, toate adoptate de Parlament, și 39 de modificări la Legea 273/2004 privind adopțiile. Reformele propuse de el pun accent pe intervenția timpurie, educația copiilor vulnerabili și sprijinul pentru tinerii care părăsesc sistemul la 18 ani — un moment care, pentru mulți, înseamnă începutul unei noi forme de abandon.

În prezent, în România trăiesc aproximativ 41.000 de copii în sistemul de protecție, potrivit Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA). Dintre aceștia, aproape 9.000 se află în centre rezidențiale de stat, iar restul în plasament familial. Statul investește anual peste 1,5 miliarde de lei în acest sistem, dar tranziția către viața adultă rămâne una dintre cele mai mari provocări: doar una din patru persoane care părăsesc centrele reușește să obțină un loc de muncă stabil în primii doi ani.

„România are nevoie de tineri care nu doar visează la schimbare, ci o transformă în realitate - pas cu pas, prin muncă și perseverență”, spune Andreeas, convins că educația este cheia tuturor reformelor.

Astăzi, tânărul care a crescut fără familie ajută alți copii să-și construiască una prin legi, proiecte și inițiative concrete. Povestea lui e una despre cum un singur om poate schimba sistemul din interior, atunci când refuză să creadă că trecutul dictează viitorul.