Apartamentele cu pompe de căldură sunt tot mai căutate de români. Cu cât scad facturile la întreținere

1 minut de citit Publicat la 17:17 14 Noi 2025 Modificat la 17:17 14 Noi 2025

Potrivit datelor, preţul căldurii este cu până la 30% mai mare acum faţă de finalul anului 2023.Foto: Getty Images

Confort sporit cu facturi mai mici este probabil visul oricărui proprietar de locuință, iar acest lucru începe să devină posibil și în România datorită noilor tehnologii care au început să fie implementate de câţiva ani şi la noi în ţară. Sistemul GeoExchange a transformat radical locuinţele şi a redus şi costurile de întreţinere. Tot mai mulţi dezvoltatori imobiliari apelează la această soluţie, care se foloseşte de energia solului pentru a încălzi sau răci apartamentele.

Această dezvoltare imobiliară situată în Nordul Capitalei a integrat tehnologia GeoExchange la scară mare. Concret, în momentul în care temperatura din exterior scade sub minus 5 grade, pompele de căldură sunt ajutate cu un surplus de gaz.

Este o soluție de încălzire și răcire geotermală tot mai căutată de cei care vor să-şi cumpere locuinţe.

Se utilizează energia naturală stocată în sol pentru a menţine căldura iarna în apartament, iar vara pentru răcire.

„Nu este o tehologie nouă, este de mai mult timp pe piață. E adevărat că în România o întâlnim, mai mult sau mai puțin, în ultimii 10 ani. A apărut în prima parte în țările nordice și încet-încet începe să fie introdusă și în România cât mai des. Vorbim de un sistem complex, de o anvergură destul de ridicată, printre cele mai mari proiecte rezidențiale construite în România cu un astfel de sistem, drept urmare am avut nevoie de specialiști pentru a putea să punem în operă un astfel de sistem”, a declarat Andrei Corobea, project manager.

Proprietarii au facturi mai mici cu câteva zeci de procente.

„Cu trimitere la confortul pe care îl resimte clientul, vorbim de un sistem invizibil, nu avem unități în interior-exterior de aer condiționat, tot sistemul este în subsol, așa cum am văzut mai devreme. Pe de altă parte, pe timp de iarnă, încălzirea este prin pardoseală, drept urmare ai o pardoseală calda tot timpul, mult mai confortabil față de sistemul cu calorifere”, a mai declarat Andrei Corobea, project manager.

Sistemele geoexchange sau geotermale reprezintă şi o cerinţă esenţială pentru atingerea standardului NZEB impus clădirilor noi stabilit în legislaţia europeană şi românească, prin faptul că ajută la eficienţa energetică, dar utilizează şi resursele regenerabile din sol.