Proprietarul benzinăriei din Beiuş a explicat creşterea preţului la 11 lei/L: "Am fost obligat să scumpesc"

"Am fost obligat să scumpesc pentru că am cumpărat mai scump. Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o!

Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a explicat Daniel Degău, potrivit adevarul.ro.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a făcut apel la calm pentru cetăţenii care au făcut cozi la benzinării de frică să nu sară preţul peste 10 lei/L.

Premierul Nicolae Ciucă îi ameninţa cu sancţiuni dure pe cei care au creat isteria carburanţilor. Prim-ministrul suţine că preţurile nu sunt justificate şi astfel de practici trebuie taxate.

100 de echipe ale ANAF vor verifica în toată țara creșterea a prețurilor la carburanți, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

Echipele DGAF, alături de comisari din cadrul ANPC și reprezentanți ai Consiliului Concurenței, vor verifica întreg lanțul comercial, adică atât stațiile de vânzare a carburanților, cât și distribuitorii en-gros, antrepozitele fiscale, precum și companiile implicate.