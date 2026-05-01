Cât costă micii, de 1 Mai 2026, în Piaţa Obor din Bucureşti. Românii fac cozi la terase

1 minut de citit Publicat la 10:38 01 Mai 2026 Modificat la 11:26 01 Mai 2026

Românii se înghesuie la coadă, la mici, în minivacanţa de 1 mai. Oamenii care n-au plecat din oraşe vizitează târgurile locale, unde găsesc mici preparaţi după diferite reţete. Terasele sunt deja pregătite. În Piaţa Obor, din Bucureşti, un mic costă 6 lei.

Ziua de vineri, 1 Mai, a început cu voie-bună, muzică, dar şi cu soare. Totuşi, vremea este rece în continuare pentru un grătar la iarbă verde. Astfel că bucureştenii au stat la coadă, la mici, în Piaţa Obor. Numai la o terasă au fost pregătiţi deja peste 10.000 de mici. Au stat la maturat ore bune.

Un mic costă 6 lei la terasa din Obor, la care se adaugă şi chifla de 1 leu. Muştarul este din partea casei. Berea la draft costă 8 lei.

Unde ai voie să faci grătar de 1 Mai

De 1 Mai, tradiția românilor de a ieși la grătar rămâne una dintre cele mai respectate, chiar dacă vremea nu este deloc prietenoasă în acest an. Cei care sunt temerari şi aleg să petreacă ziua în aer liber trebuie însă să țină cont de reguli stricte, pentru că nerespectarea lor poate aduce amenzi de până la aproximativ 5.000 de lei.

Actul normativ în vigoare permite desfășurarea activităților de picnic doar în spații special amenajate de autorități. Aceste zone sunt dotate, în mod normal, cu grătare, containere pentru colectarea deșeurilor și, în unele cazuri, cu utilități minime. Aprinderea focului în păduri, pe câmp sau în alte locuri neamenajate este interzisă.

Pe lângă restricții, legea impune și obligații clare pentru participanți: păstrarea curățeniei, colectarea deșeurilor în locurile special amenajate și utilizarea focului doar în condiții de siguranță. În același timp, autoritățile locale au responsabilitatea de a amenaja și semnaliza aceste spații dedicate, însă în multe zone din țară acestea sunt insuficiente.