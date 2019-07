Ce face Sorina, în noua ei casă din America: Vădește curiozități noi pe care părinții ei se gândesc să le cultive - VIDEO

Foto: Captură video Facebook/ Nadina Ioana Dogiu

Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, a plecat din România împreună cu familia sa adoptivă.

Au ajuns cu bine în Statele Unite ale Americii și au apărut, iată, primele imagini din noua locuință a fetiței.

”Am fost intrebata daca voi mai intreba de Sorina. Mai mult decat atat, tin legatura cu familia Sacarin, care imi trimite mereu poze si filmulete din noua viata a copilei lor. In mod normal nu as posta nimic despre viata privata a unui copil, dar nimic din povestea aceasta nu a fost normal. Cred asadar ca este important ca oameni cumsecade, manipulati de ceea ce, in opinia mea, ar putea fi chiar rezistenta unor mafii autentice in lupta pentru pastrarea prazii, sa vada ca totul e in regula. Sorina e foarte bine, ba chiar vadeste curiozitati noi pe care parintii ei se gandesc sa le cultive”, a scris jurnalista Ioana Dogioiu pe pagina sa de socializare.