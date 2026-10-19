Ce se întâmplă dacă pierzi pașaportul sau buletinul în străinătate. Cum te întorci în țară fără act de identitate

Pierderea pașaportului sau a cărții de identitate în străinătate poate complica o vacanță, dar nu te împiedică să te întorci în România. Foto: Getty Images/Profimedia Images

Să îți pierzi pașaportul sau cartea de identitate în timpul unei vacanțe poate părea, pe moment, o situație fără ieșire, mai ales dacă se apropie ziua în care trebuie să te întorci acasă. Există însă o procedură prin care cetățenii români rămași fără documente valabile pot reveni în România.

Dacă te întrebi ce se întâmplă dacă pierzi pașaportul în străinătate, primul lucru pe care trebuie să îl știi este că nu rămâi blocat în țara respectivă. Dacă nu mai ai niciun document de călătorie românesc valabil, te poți adresa unei ambasade sau unui consulat al României pentru a obține un titlu de călătorie, document emis special pentru întoarcerea în țară.

Ce trebuie să faci dacă ai pierdut pașaportul sau buletinul în afara țării

Procedura diferă ușor în funcție de ceea ce s-a întâmplat cu documentul. Dacă pașaportul a fost pierdut, împrejurările în care a dispărut sunt declarate direct la misiunea diplomatică sau oficiul consular unde ceri documentul cu care să te întorci în România. Dacă pașaportul a fost furat, trebuie să anunți poliția din țara în care te afli și să obții o adeverință care dovedește declararea furtului. Documentul trebuie prezentat consulatului în original și, după caz, însoțit de traducerea în limba română.

Este important de știut că un pașaport declarat pierdut sau furat devine nul. Asta înseamnă că, dacă îl găsești ulterior în bagaje sau îți este returnat, nu îl mai poți folosi pentru călătorie și trebuie să îl predai autorităților competente.

Dacă ai rămas fără carte de identitate și nu mai ai nici pașaport valabil, soluția este tot consulatul. Titlul de călătorie poate fi eliberat cetățenilor români aflați în străinătate care nu mai au un pașaport sau o carte de identitate valabilă și trebuie să revină în România.

Pentru stabilirea identității, este bine să prezinți orice document românesc pe care îl mai ai. Pot fi folosite, de exemplu, un alt act de identitate cu fotografie, pașaportul anterior, certificatul de naștere sau de căsătorie, permisul de conducere, livretul militar ori documente care dovedesc dobândirea sau redobândirea cetățeniei române. Documentele justificative pot fi prezentate în original sau în copie.

Faptul că ai pierdut absolut toate actele nu înseamnă automat că nu mai poți reveni acasă. Dacă identitatea și cetățenia română nu pot fi stabilite pe baza documentelor prezentate sau prin bazele de date disponibile consulatului, misiunea diplomatică poate face verificări în România pentru identificarea persoanei.

Ce trebuie să știi despre titlul de călătorie

Titlul de călătorie este un document emis de ambasadele și consulatele României pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai dețin un document de călătorie valabil și trebuie să se întoarcă în țară. Poate fi solicitat atunci când pașaportul sau actul de identitate a expirat, a fost pierdut, furat, deteriorat sau distrus.

Documentul are o valabilitate de cel mult 30 de zile, însă aceasta încetează automat în momentul în care titularul intră în România. Cu alte cuvinte, titlul de călătorie este făcut pentru întoarcerea acasă, nu pentru a continua să călătorești cu el sau pentru a pleca din nou din România.

Dacă trebuie să pleci din nou în străinătate după ce ai ajuns acasă, va trebui să obții un nou pașaport sau, după caz, o carte de identitate valabilă. Valabilitatea titlului de călătorie nu poate fi prelungită.

Cererea pentru titlul de călătorie se depune în străinătate, la ambasadele sau oficiile consulare de carieră ale României. Consulatele onorifice nu pot elibera acest document. Titlul se eliberează, de regulă, chiar în ziua în care este depusă cererea, dacă situația solicitantului este clarificată și sunt îndeplinite condițiile necesare.

În plus, eliberarea titlului de călătorie este gratuită.

Eliberarea titlului de călătorie pentru minori

Titlul de călătorie poate fi eliberat și copiilor care au rămas fără documente valabile în străinătate. Regulile diferă însă în funcție de vârsta minorului și de situația părinților.

Pentru un copil cu vârsta sub 14 ani, este necesar, în primul rând, certificatul de naștere românesc sau certificatul de naștere străin, în original. Dacă este folosit un certificat străin, acesta trebuie să conțină numele părinților. Se prezintă și pașaportul anterior al copilului, dacă există, precum și actele de identitate valabile ale părintelui sau părinților, reprezentantului legal ori persoanei împuternicite, în funcție de situație.

Dacă cererea este formulată doar de unul dintre părinți, poate fi necesară declarația prin care celălalt părinte își dă acordul sau o procură specială. Există și situații în care sunt necesare hotărâri judecătorești privind autoritatea părintească, documentul de desemnare a reprezentantului legal sau certificatul de deces al celuilalt părinte.

Pentru minorii cu vârsta între 14 și 18 ani, se prezintă certificatul de naștere, pașaportul anterior dacă există și un act de identitate românesc cu fotografie, dacă minorul are unul. Este necesar și acordul părintelui, părinților sau reprezentantului legal pentru eliberarea titlului de călătorie. Dacă acordul este dat direct în fața funcționarului consular, părintele sau părinții trebuie să prezinte documentele de identitate valabile, în original.

Începând de la vârsta de 14 ani, la depunerea cererii este preluată și semnătura electronică a titularului. Titlul de călătorie pentru minori este, la fel ca în cazul adulților, valabil maximum 30 de zile și numai pentru revenirea în România.

O situație aparte este cea a copiilor născuți în străinătate. Dacă la naștere au cel puțin un părinte cetățean român, aceștia sunt cetățeni români și pot primi titlu de călătorie inclusiv atunci când nu au avut niciodată un document românesc de călătorie. Dacă documentul este eliberat pe baza unui certificat de naștere străin, pentru ca minorul să poată pleca ulterior din România trebuie făcute demersurile pentru transcrierea certificatului în registrele românești de stare civilă și obținerea certificatului românesc necesar eliberării pașaportului.

Așadar, pierderea pașaportului sau a cărții de identitate în străinătate poate complica o vacanță, dar nu te împiedică să te întorci în România. Important este să anunți autoritățile atunci când documentul a fost furat și să contactezi cât mai repede ambasada sau consulatul României pentru obținerea titlului de călătorie.