Cei 7.000 de chinezi din România se pregătesc de Anul Nou Chinezesc. Ce aduce Anul Calului de foc

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Peste 7.000 de chinezi pentru care România a devenit acasă se pregătesc pentru sărbătoarea noului an chinezesc. Startul a fost dat la București cu un spectacol stradal de impresionant. 2026 este Anul Calului de foc. Acesta apare o data la 60 de ani și, cum spun chinezii, aduce în galopul său schimbări importante.

Comunitatea chineză din România devine, an de an, tot mai numeroasă. Cei care ajung la noi în țară se integrează în societate armonios, iar mulți lucrează în restaurantele cu specific asiatic, fac comerț, fie chiar își predau limba și caligrafia.

Anul Calului de Foc, care are loc o dată la 60 de ani, începe pe 17 februarie 2026 și este un an intens, dinamic, caracterizat de schimbări rapide, libertate și acțiune, guvernat de elementul foc. Calul simbolizează curaj, putere și loialitate, fiind un an al începuturilor și al deciziilor luate „pe teren”.

Ambasadorul Chinei la București, Chen Feng, a deschis evenimentul și le-a urat „la mulți ani” celor care vor sărbători în scurt timp festivalul primăverii.

„Ambasada Chinei în România este încântată să găzduiască acest eveniment special împreună cu Casa Româno-Chineză și să celebreze Festivalul Primăverii, Anul Nou Chinezesc.

Doresc tuturor un An Nou fericit, cu prosperitate între China și România și bunăstare popoarelor lor!”, a spus ambasadorul chinez.

La eveniment a participat și fostul premier Viorica Dăncilă, acum președinta Casei Româno-Chineze, care și-a exprimat gândurile bune față de relația dintre cele două țări, dar și viziunea pentru viitor.

„Anul Nou Chinezesc nu este doar un reper al timpului care trece, ci un simbol al noilor începuturi. Faptul că ne întâlnim în această seară într-un loc emblematic pentru București, încărcat de istorie și de întâlniri între culturi, reflectă firesc apropierea tot mai puternică dintre România și China.

Primăvara nu este doar un anotimp, este o promisiune de reînnoire și momentul în care alegem ce fel de viitor vrem să construim.

Cred cu tărie că România trebuie să fie prezentă activ în dialogul cu China, nu la margine, ci la masa deciziilor. Ne dorim o cooperare matură, predictibilă și orientată spre rezultate”, a spus Viorica Dăncilă.

În primele luni ale anului trecut importurile din China au fost de peste zece ori mai mari decât exporturile României. Mai mult, exporturile noastre au înregistrat o scădere.