Cristina își pierdea în urmă cu trei ani fiul de doi ani și jumătate. După înmormântare și multă durere, femeia a luat o decizie uluitoare. „Este important să nu rămânem simpli actori”

Cristina își pierdea în urmă cu trei ani fiul de doi ani și jumătate, ca umare a unei obstrucţii de căi aeriene superioare. Doar că în ciuda tragediei din propria viață, femeia a înțeles ceva, așa că a luat o decizie uluitoare. A hotărât să devină voluntar SMURD.

„Este important să nu rămânem simpli actori ai luptei zilnice pentru ajutarea aproapelui, chiar dacă nu suntem militari. Suntem cu toţii soldaţi in slujba binelui“, îşi începe Cristina Miia povestea implicării voluntare în acţiuni de salvare.

„Am fost condusă de dorinţa de a învăţa ce trebuie făcut în astfel de situaţii. De-a lungul celor aproape trei ani de când am dobândit calificarea de paramedic şi am fost primită în familia SMURD Maramureş, am participat la sute de intervenţii, de la cele mai simple până la accidente cu victime multiple, politraume, atacuri vascular-cerebrale şi stopuri cardio-respiratorii. Da, e prea târziu pentru a-mi ajuta fiul, dar nu e prea târziu pentru a veni în sprijinul altor oameni sau pentru a-i învăţa să se ajute singuri. Povestea mea e tristă, dar împreună, putem să ajutăm la scrierea unor poveşti cu final fericit“, subliniază Cristina Miia, potrivit Adevarul.