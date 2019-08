Cum a fost înregistrată dispariţia Luizei Melencu după patru zile de la sesizarea bunicului

Luiza Melencu, fata de 18 ani din Dioşti, Dolj, a dispărut pe 14 aprilie 2019, în jurul prânzului, din Caracal. Bunicul fetei a sunat, conform propriilor declaraţii, la 112 în jurul orei 15.00.

Luni, 15 aprilie 2019, la famillia Luizei Melencu au venit şi poliţiştii din Dioşti să obţină date despre dispariţie. În aceeaşi zi, bunicul fetei a primit un telefon prin care i se transmitea că la insistenţele unei bune prietene Luiza a plecat de acasă şi că va ajunge în Elveţia.

Deşi a transmis aceste date, poliţiştii au considerat că există circumstanţe alarmante şi că acest caz nu este unul simplu de dispariţie, cu plecare voluntară de la domiciliu, de-abia joi, 18 aprilie 2019, când prin ordonanţă, secţia 4 Poliţie Rurală Coşoveni - Postul de poliţie Dioşti a început urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de liberate în mod ilegal. De menţionat că doar în baza unui dosar penal pot fi demarate proceduri ample de identificare a persoanei dispărute, care ar putea presupune mandat de interceptare, punerea telefonului sub urmărire etc.

