Cum se schimbă nunţile din cauza scumpirilor. La ce fac economie cuplurile şi ce rochii aleg miresele. "O să crească şi darul"

Cum se schimbă nunţile din cauza scumpirilor: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În 2026, nunţile devin mai simple, pe fondul presiunii financiare. Accentul se mută pe alegeri mai cumpătate, iar la târgurile de nunţi pot fi găsite reduceri consistente, mai ales la ţinutele din colecţiile mai vechi. Evenimentele sunt gândite mai atent, cu mai puţin fast şi mai mult echilibru. Totodată, şi invitaţii trebuie să suplimenteze darul din plic, pentru a mai "amortiza" din cheltuielile mirilor.

"Pachetele noaastre pornesc de la 1.700 de euro. Am văzut că au trecut la aranjamente florale în sticluţe, adică preţuri mai mici. Sunt mai atenţi la partea tehnică, muzica este foarte scumpă. Aleg o formaţie care are toate serviciile incluse", a spus o organizatoare de nunţi.

"Este o simplitate care simt că a prins contur. Fetele îşi doresc rochii simple", a afirmat Eli Lăslean, creatoare de modă.

Cele mai mari reduceri se fac la capitolul ţinute. Miresele renunţă la rochiile extrem de scumpe, iar la târgurile de nunţi pot găsi modele din colecţiile anilor trecuţi, cu preţuri reduse de la 15.000 lei la 2.000 lei.

"Cu siguranţă, o să crescă şi darul de nuntă, că, până la urmă, trebuie să crească şi el o dată cu celelalte lucruri", a afirmat o tânără.

Specialiştii estimează că o nuntă cu 200 de invitaţi ajunge la 33.000 de euro. De aceea, cuplurile ajung să taie din numărul invitaţilor sau din cheltuielile neesenţiale.