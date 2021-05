Românca acuzată că l-a lăsat fără 800.00 euro pe un italian contraatacă: "Voia să mă plaseze într-un bordel. Am luat bătaie de am leşinat"

Mărgăian, fostă Tiriplică, este o gorjeanca de 32 de ani care, de la jumătatea deceniului trecut, l-a convins pe italianul Francesco Thiella, 73 de ani la momentul respectiv, să-i dea, în repetate rânduri, sume importante de bani sub promisiunea că se va căsători cu el.

Cel puțin, aşa susțin procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, care au trimis-o în judecată pe Mărgăian, fostă Tiriplică, pentru înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată.

În prezent, femeia se apără acuzându-l public pe fostul soț că s-a înțeles cu italianul, determinându-l pe acesta din urmă să facă plângere penală.

Mărgăian, fostă Tiriplică, susține că fostul soț ar fi vrut să o plaseze într-un bordel din Italia.

"La 18 ani am cunoscut pe cineva. Am renunțat la facultate şi am plecat cu el în Italia pentru că mi-a promis că îmi va găsit de lucru, că mă va pune la spălat scări.

Mărgăian, fostă Tiriplică: "Eram o fată simplă de la țară şi l-am auzit că vrea să mă bage într-un bordel"

Eu eram o fată simplă de la țară. Eu nu știam orașul, mă duceam o dată la o terasă. Acolo l-am întâlnit pe el.

Am ajuns în Italia şi l-am auzit că voia să mă bage la un bordel la Roma. Atunci am început să plâng.

I-am spus că dacă mă va duce acolo o să mă omor. Nu am putut să le spun nici părinților, pentru că ei nu au acceptat să mă duc în Italia.

După aceea, m-a băgat la un local, unde zicea că o să dansez şi atâta. Mă trimitea şi seara şi ziua la muncă.

După trei zile de muncă mi-a dat patronul banii şi mi-am cumpărat o pereche de lentile.

Am luat bătaie pentru lentilele acelea de m-a leșinat şi m-a înviat cu apă. Momentele acestea au durat opt ani“, a relatat Mărgăian, fostă Tiriplică, pentru presa din Gorj.

Mărgăian, fostă Tiriplică: "Am crezut că pot să am încredere în el şi el mă înregistra din 2016"

Ea continuă acuzaţiile şi spune că italianul şi fostul soţ au complotat împotriva sa.

"Dacă mi-a dat bani, el (italianul, n.r.) a insistat cu banii. (…) În anul 2016, eu mă despărțisem de fostul soț.

Eu, când l-am întâlnit pe acest domn, am crezut, cât de cât, că pot avea încredere în el.

Nu i-am spus de la început despre fostul soț. Eu nu am crezut vreodată că acest om se pune de acord cu fostul soț.

Mă înregistra din anul 2016 și complotau amândoi împotriva mea.

Şi de asta insista ca el să îmi dea bani. Un om corect, la vârsta lui de 73 de ani cât avea atunci, nu mă înregistra.

Nu mi se pare normal să fiu terfelită în halul ăsta în presă“, insistă Mărgăian, fostă Tiriplică, potrivit adevărul.ro.

La rândul său, fostul soț susține că Simona Daniela Mărgăian, fostă Tiriplică, este o escroacă:

"A procedat cu subsemnatul ca şi cu domnul italian, fiind implicată în alte cauze de înșelăciune, pentru care este trimisă în judecată.

Sunt martor într-unul dintre procese şi nu pot decât să susţin cu tărie declaraţiile date în faţa procurorilor", a spus bărbatul, care a fost ales la scrutinul din toamna anului trecut consilier local al comunei gorjene Scoarţa.

Simona Daniela Mărgăian va fi judecată pentru înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave.

Aceasta a fost chiar reținută pentru 24 de ore, în urmă cu doi ani.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 2015 – septembrie 2017, în mod repetat, aceasta l-a indus în eroare cetățeanul italian Francesco Thiella, pe care l-a deposedat de suma de 780.000 de euro.

Femeia i-a promis că se vor căsători şi vor avea o viaţă fericită împreună.

Procurorii au instituit sechestru asigurător pe o parte din averea femeii, printre care şi o vilă din Scoarţa.

Italianul a susținut, în plângerea depusă, că fost escrocat sentimental şi că a vândut un apartament în zona centrală din Milano, iar banii i-a dat Danielei Mărgăian, fostă Tiriplică.

În rechizitoriul de 400 de pagini întocmit de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj sunt prezentate discuțiile purtate între italian şi Mărgăian, fostă Tiriplică, din care reiese șantajul sentimental practicat de aceasta asupra italianului.

