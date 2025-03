De ce nu vor tinerii să se angajeze? 2 din 10 preferă să fie șomeri, în timp ce sute de mii de anunțuri de angajare rămân fără răspuns

Noua generaţie se integrează tot mai greu în câmpul muncii. FOTO: Getty Images

Noua generaţie se integrează tot mai greu în câmpul muncii. Doi din 10 tineri sunt şomeri la noi în ţară, o rată mult mai mare decât media Uniunii Europene. Paradoxal, pe site-urile de recrutare sunt sute de mii de anunţuri de angajare, iar antreprenorii se plâng că nu au cu cine să lucreze şi aduc de multe ori muncitori străini. Ruptura dintre tineri și piața muncii se produce atunci când vine vorba de salarii și program, și asta pentru că pretențiile acestora nu se pliază la realitatea din piață.

Maria are 22 de ani, iar de trei luni este în căutarea unui loc de muncă. Și-a depus CV-ul la mai multe joburi care țin de specialitatea pe care o studiază, însă pentru că nu are experiență nu a primit încă o ofertă. A încercat să se angajeze și în alte domenii, însă acolo a întâmpinat alte probleme.

Maria, studentă: „Înțeleg și din partea angajatorului că nu poate să ofere unui student mii de euro. În același timp, minimul pe economie mi se pare mic. Dacă vrei să-ți găsești un job cu program flexibil, să poți să te duci și la facultate, să ajungi la cursuri, la seminar e destul de complicat.”

În situația ei sunt mulți tineri în România. Mai exact, 25% dintre ei sunt șomeri, asta deși piața muncii se confruntă cu un deficit mare de forță de muncă, iar antreprenorii se plâng că sunt nevoiți să aducă muncitori din Asia, mai ales în domeniul HoReCa.

Cătălin Chițu, antreprenor: „Genul nostru de afacere presupune ca oamenii să fie extrem de matinali, să fie foarte dornici de a-și începe programul de dimineață. Tinerii fug de acest program matinal. Din păcate, sunt atrași de mirajul câștigurilor rapide, de mirajul câștigurilor pe internet.”

Salariul, problema principală atunci când vine vorba de angajare

Salariul este problema principală atunci când vine vorba de angajare, mai ales în marile orașe, unde 40% din leafa de începător reprezintă doar chiria. Sunt și domenii în care se câștigă mai bine, cum ar fi IT-ul, însă aici cerințele sunt mai mari.

Un tânăr care vrea să fie programator în București poate câștiga pentru început 5.000 lei. Are nevoie de abilități minime de programare și studii în domeniu. Dacă vorbim de un operator de date, aici salariul este ceva mai mic, undeva la 4.000 lei, însă sunt necesare doar abilități digitale.

Roxana Epure, director firmă de IT: „Dacă înainte măririle de salarii, de exemplu, se făceau o dată pe an, după o evaluare anuală, în cazul lor ei acceptă să vină pe un salariu mai mic la început, dar dacă sunt performeri, da, au așteptarea de măriri salariale intermediare înainte de primul an la primul lor job.”

Însă explicația șomajului este că, de obicei, ofertele de muncă se concentrează de cele mai multe ori doar în marile orașe.

Ana Vișian, specialist HR: „Dacă e să ne uităm la tinerii din zone rurale sau urbane foarte mici, acolo nici nu există oferte de locuri de muncă și implicit intervine și partea de de șomaj.”

La nivel european, media șomajului în rândul tinerilor este de 15%, mult mai mică decât în țara noastră.