Decizia lui Mircea Diaconu, după încheierea mandatului de europarlamentar: Mă duc să cumpăr găini!

Mircea Diaconu își va încheia oficial mandatul de europarlamentar sâmbătă,1 iunie. De la această dată, va fi „liber de contract”.

Fostul ministru al Culturii a dezvăluit planurile sale de viitor.

”Îmi iau un an sabatic. Am auzit și eu expresia asta. Toată viața am muncit ca un câine, de dimineața până seara, în toate felurile, și sub mașină, și zugrăvit, și actorie, tot, tot pe lume, clipă de clipă, și am auzit că există chestia asta, cu un an sabatic. Și vreau să văd și eu cum este. Ud grădina, am plantat de toate, mă duc să cumpăr niște găini și tot ce trebuie. Și fac ce vreau eu în anul meu sabatic”, a spus Diaconu, exclusiv pentru Libertatea.