Două portrete cu Ion Iliescu, puțin cunoscute, au fost scoase la licitație. Valoarea lucrărilor și artiștii care le-au realizat

Portretele fostului președinte Ion Iliescu, scoase la licitație FOTO: Artmark

O importantă pictură de tinereţe a lui Adrian Ghenie, "Untitled", şi două portrete-surpriză cu Ion Iliescu vor fi scoase la licitaţie în noul eveniment al Casei A10 by Artmark, Licitaţia de Artă Postmodernă şi Contemporană.

Potrivit unui comunicat al Casei de Licitaţie Artmark transmis, joi, AGERPRES, pictura "Untitled a lui Adrian Ghenie - artistul cotat drept unul dintre cei mai bine vânduţi la nivel mondial, înţeleasă în cheia autoportretului, aşadar o compoziţie a faţetelor eului, a fost realizată în 2007, la şase ani după ce pictorul originar din Baia Mare a absolvit Universitatea de Artă şi Design din Cluj şi la doi ani după ce, alături de colegul său Mihai Pop, a fondat Galeria Plan B din acelaşi oraş.

"Untitled" este din perioada monocromă a artistului, în care rafinarea atmosferei prin volum şi valorarea griurilor câştigă vizibil teren în detrimentul preocupărilor cromatice. Întreg procesul său de creaţie a devenit, atunci, unul provocator, Ghenie utilizând adesea obiecte aşa-zis "neconvenţionale": de la pensule destinate zugravilor, la prosoape ori alte asemenea piese rudimentare, uşor de procurat, se arată în comunicat.

În acelaşi eveniment se regăseşte şi o altă lucrare semnată Adrian Ghenie, "Study for the Devil (3)". Este vorba despre studiul pentru/după o lucrare realizată de artist în 2010. "The Devil" este una dintre obsesiile din pictura sa, care a luat, de-a lungul timpului, întrupări diverse - de la dezastre ale naturii, la personalităţi politice. Varianta în ulei a operei a făcut parte din expoziţia personală a artistului, de la Stedelijk Museum voor Actuele Kunst din Ghent (Belgia), în 2010.

Evenimentul aduce la Galeriile Artmark şi două portrete-surpriză realizate pentru Ion Iliescu, fostul preşedinte al României (1989-1996 şi 2000-2004). Picturile, foarte puţin ştiute de public, au fost create de Marian Condruz şi de Dan Hatmanu.

Portretul realizat de Marian Condrus este estimat la 600-900 de euro, în timp ce cel semnat de Dan Hatmanu a fost estimat la 1.000 - 1.600 de euro.

Lucrările, alături de alte peste 200, pot fi admirate în expoziţia dedicată, deschisă de vineri, până la data licitaţiei - joi, 20 februarie, la Palatul Cesianu-Racoviţă.

Programul de vizitare este de luni până duminică, în intervalul orar 10,00-20,00 - mereu cu intrare liberă.