Dragoș se afla pe o stradă din Brăila, când a văzut ceva de-a dreptul șocant în fața sa. Nu a stat pe gânduri și a scos imediat telefonul și a filmat totul. „Dumnezeule, cum să faci așa ceva?” (VIDEO)

Foto: Pixabay.com

Dragoș se afla pe o stradă din Brăila, când în colțul străzii a văzut ceva de-a dreptul șocant.

Nu a stat mult pe gânduri și a scos imediat telefonul și a înregistrat totul.

Mai precis în fața sa se afla un bărbat care vindea pepeni la colț de stradă și care injecta pepenii cu apă.

„Cum sa faci asa ceva??!!! Acul acela de la seringa sigur nu e sterilizat, cine stie de unde e… Si cum sa te gandesti ca va cantari mai mult incat sa te imbogatesti? Pepenele are 90% apa, nebunule! Omul e inconstient… ar trebui sa nu mai vanda acolo si autoritatile sa-si faca treaba”, s-a întrebat unul dintre internauți.

De cealaltă parte, primarul Brăilei, Viorel Marian Dragomir a ținut să-i anunțe pe brăileni că Administrația Piețelor a luat măsuri împotriva bărbatului

„Administratia Pietelor L-A EVACUAT pe INDIVIDUL CARE INJECTA PEPENII cu seringa.

Nu avem drept de control in domeniul sanitar veterinar sau al sanatatii populatiei, dar injectarea cu apa sau cine stie ce substanta a pepenilor cu seringa este un gest incalificabil

Vom pune la dispozitia institutiilor cu drept de control toate informatiile privind persoana respectiva.

Am aflat din presa ca un comerciant a fost filmat in timp ce injecta pepenii in Cartierul Hipodrom. Administratia Pietelor si Targurilor Braila a procedat legal in limita competentelor sale - l-a evacuat.

CAT TIMP VOI FI PRIMAR, ACEL INDIVID NU VA MAI PRIMI DREPTUL DE A COMERCIALIZA PRODUSE IN MUNICIPIUL BRAILA !!!

Aceleasi masuri vor fi aplicate si altor persoane care vor face lucruri similare........”, a scris primarul pe pagina sa de Facebook.