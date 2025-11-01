Drama părinților români plecați la muncă în străinătate: 80% vor să se întoarcă la copiii lor, dar spun că nu au unde să lucreze

Peste 80% dintre părinții plecați își doresc să se întoarcă definitiv FOTO: Hepta

Zeci de mii de copii din România își văd părinții doar printr-un ecran, iar în cel mai bun caz, de sărbători, reușesc să îi strângă și în brațe. Părinții au plecat departe pentru că a le oferi celor mici un trai mai bun, dar au pierdut ce era mai important: anii copilăriei.

Potrivit celui mai recent studiu Salvați Copiii, peste 80% dintre părinții plecați își doresc să se întoarcă definitiv, însă veniturile mici și nesiguranța îi țin încă departe de familie. Dincolo de cifre, rămân copiii care erau la grădiniță când părinții au plecat, iar acum sunt liceeni, dar cu același dor în priviri. Vedem acum povestea unei familii din județul Botoșani care trăiește această dramă de mai bine de zece ani.

Sofia și-a trăit copilăria prin apeluri telefonice și cu un dor de mamă care s-a adâncit odată cu trecerea anilor. Avea doar cinci ani când mama ei a fost nevoită să plece în Anglia, pentru că aici, în România, nu își găsea un loc de muncă stabil și suficient de bine plătit pentru a-i asigura tot ce are nevoie. Plecarea a fost o decizie dureroasă. A fost îndulcită de promisiunea că va fi ceva temporar. Au trecut deja zece ani.

“Nu pot să zic că mi-a lipsit ceva, îi spuneam mamei și făcea cumva și îmi lua. La școală dacă nu știam ceva o sunam pe mama și mă ajuta. Emoțional nu o simțeam lângă mine”, a povestit Sofia.

Livia lucrează și câte 12 ore pe zi pentru a strânge bani pentru copilul ei. Încearcă să vină acasă ori de câte ori poate pentru a se bucura de fiica ei care deja este adolescentă. Plecările însă…

“Sunt dureroase, să îți vezi copilul că rămâne în urmă plângând…se pune așa un gol în inimă. Singurul fapt pe care îl regret e că nu o am lângă mine. Am pierdut atâția ani din creșterea ei, i-am pierdut, nu îi mai recuperez”, a spus Livia.

Sofia a fost lăsată în grija bunicilor, care la aproape 70 de ani, au revenit părinți. Bunica a învățat-o tot ce știe acum, dar nimic nu poate înlocui complet prezența unei mame.

“Îmi era așa milă de ea, îmi venea și mie să plâng dar mă ascundeam să nu mă vadă. Nu se mai dezlipea de gâtul ei. Anul trecut a fost de 4 ori acasp, dar când poate, nu mereu vine.

Pentru mine a fost și greu, și frumos. Mai ales când a început școala, am crezut că nu o să pot să o ajut, am avut noroc că a primit-o la centru de zi”, a relatat bunica Sofiei.

“Este o persoană bună și blândă, dar când pleacă ne pare rau....Să vină aici să plângă de foame... nu are niciun rost. Dar trebuie să se termine odată, nu poți să stai numai printre străini toată viața”, a povestit printre lacrimi bunicul Sofiei.

Drama despărițirii o trăiesc peste 40 de mii de copii din România care au părinții plecați în străinătate. Un studiu recent Salvați Copiii arată că peste 80% dintre părinții care lucrează peste hotare și-ar dori să se întoarcă definitiv acasă, dar lipsa banilor încă îi țin departe de familie.