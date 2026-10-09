Ești client nemulțimit dar înjuri sau vorbești urât când reclami ceva? Reclamația „se va clasa”. Ordinul publicat în Monitorul Oficial

Plângerile care sunt formulate cu injurii „nu necesită răspuns și se clasează”. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Reclamațiile la furnizorii de gaze sau electricitate nu vor mai fi luate în seamă dacă sunt formulate cu un „limbaj neadecvat, trivial” sau „injurios”. Astfel, românii, care vor folosi un astfel de limbaj în timpul depunerii unei reclamații, vor fi ignorați din oficiu, se arată în prevederile unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), publicat vineri în Monitorul Oficial.

„Plângerile în care se utilizează un limbaj neadecvat, trivial, injurios la adresa persoanelor reclamate/furnizorului și

cele în care nu se specifică situația reclamată nu necesită răspuns și se clasează, cu informarea solicitantului”, se arată în ordinul ANRE, semnat de președintele instituției, George-Sergiu Niculescu.

Ordinul ANRE va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

ANRE a aprobat astfel, după 11 ani o nouă „procedură-cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali”. Vechea procedură, publicată în 2015, a fost abrogată.

„Intră sub incidența prezentei proceduri orice plângere definită ca o exprimare a insatisfacției clienților finali adresată furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, referitoare la activitatea prestată de aceștia”, se arată în document.

De asemenea, pentru soluționarea plângerilor, furnizorii sunt obligați să pună la dispoziția clienților finali, la toate punctele unice de contact, respectiv pe pagina proprie de internet, „Formularul de înregistrare a plângerii”, pe „suport hârtie și în format electronic”.

Clientul final completează formularul de înregistrare a plângerii cu datele de identificare - inclusiv număr de telefon fix sau fax - și cu informații referitoare la problema reclamată și documentele probatorii, fără a folosi un limbaj injurios, pentru a nu i se „clasa” plângerea.