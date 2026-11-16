Fosta noră a lui Bădălău face acuzații grave: „Ei sunt Dumnezeu, ei decid, ei spânzură, ei taie. Inumani, sunt în stare de orice”

5 minute de citit Publicat la 21:34 16 Noi 2026 Modificat la 21:34 16 Noi 2026

sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Claudia Pătrășcanu a acuzat luni seara, la Antena 3 CNN, că familia fostului ei soț, Gabriel Bădălău, are o influență atât de mare în județul Giurgiu încât poate bloca instituțiile statului. Artista susține că fiul ei cel mic, Nicolas, de 9 ani, este ținut de aproximativ cinci luni la tatăl său, la Bolintin-Vale, deși există două hotărâri judecătorești definitive care stabilesc că băiatul locuiește cu mama.

Gabriel Bădălău este fiul lui Niculae Bădălău, fost ministru al Economiei și, timp de mulți ani, liderul PSD Giurgiu. Întrebată câtă influență are familia Bădălău în județ, Claudia Pătrășcanu a dat un răspuns scurt: „Maximă”.

Totul a pornit de la pensia alimentară

Artista spune că problemele au început în momentul în care fostul soț a încetat să plătească pensia stabilită de instanță.

Ea susține că, ani la rând, Gabriel Bădălău a plătit doar cât a vrut, fără ca cineva să intervină, până când a ajuns să fie executat silit.

„Din 2022 până în 2025, domnul Bădălău, tatăl, a dat o pensie cât a dorit el lunar, ba de 2.000 de lei, ba de 3.000, cât a considerat dumnealui. Nimeni nu i-a zis nimic. Atât a considerat, atâta a făcut. La un moment dat, s-a trezit executat. Tot ce s-a găsit pe numele lui au fost niște terenuri și de acolo a început tot calvarul”, a povestit aceasta, la Antena 3 CNN.

Claudia Pătrășcanu spune că și-a crescut singură cei doi băieți și se întreabă unde a fost tatăl în toți acești ani: „Da, eu mi-am crescut copiii singură. Unde era domnul Bădălău când eu îi creșteam singură? Nu vreau să spun unde. I-am crescut singură”.

„Bădălău își face legea cum vrea el”

Artista susține că familia Bădălău se poartă ca și cum legea nu i s-ar aplica. Ea spune că, dacă ar fi încălcat ea hotărârile judecătorești, autoritățile ar fi intervenit imediat.

„Și ce se întâmplă în țara asta? Ce se întâmplă dacă nu respectăm legea? Bădălău își face legea cum vrea el. Dacă eu nu aș fi respectat legea sau aș fi făcut eu ce face el, crede-mă că eram... știi cum venea DGASPC-ul și lua copilul pe sus. Imediat. Deci am ajuns în legea junglei, și lucrurile nu rămân așa, că noi vrem să trecem peste hotărârile judecătorești. Nu ai cum” – Claudia Pătrășcanu, fosta soție a lui Gabriel Bădălău.

Întrebată dacă în Giurgiu se mai poate face ceva fără decizia familiei, Claudia Pătrășcanu a răspuns: „Nu, nu am crezut că trec prin așa ceva. Am văzut și am auzit cu ochii mei tot ce se întâmplă”.

Despre DGASPC Giurgiu și Judecătoria Bolintin-Vale, cele două instituții care, potrivit ei, au blocat cazul, artista spune că nu are doar bănuieli că ar fi influențate politic.

Ea susține că directorul DGASPC Giurgiu, Vișinel Bălan, i-ar fi confirmat acest lucru: „Nu bănuiesc. Am această certitudine, pe care mi-a confirmat-o acest domn director.”

Totodată, Claudia Pătrășcanu descrie un sistem în care câțiva oameni se cred mai presus de lege.

„Legi avem, dar sunt oameni care nu le respectă, oameni care se cred supremi, care se cred supremi pe acest pământ. Ei sunt Dumnezeu, ei decid, ei spânzură, ei taie”, spune ea.

„Inumani”

Rugată să descrie familia din care a făcut parte, artista a folosit cuvinte dure și a spus că familia ar avea acum un singur obiectiv.

„Inumani, sunt în stare de orice ca să își atingă ei un scop, pentru că întotdeauna au un scop. Au un interes în ceva, un scop, și scopul lor acum este să îl despartă pe Nicolas de mine, de frate, de toată viața lui de acolo”, mai precizează artista.

Întrebată dacă a încercat să vorbească direct cu Niculae Bădălău și cu soția acestuia, Claudia Pătrășcanu spune că nu are rost, pentru că, în opinia ei, chiar de acolo vine presiunea asupra copilului. Fostul soț locuiește, potrivit ei, în aceeași casă cu părinții săi.

„Păi, ce să vorbesc? Dacă de acolo pleacă toată influența asupra copilului său, de acolo pleacă tot”, susține aceasta.

Artista spune că este în proces chiar cu fosta soacră, pe care o acuză că a amenințat-o de față cu copilul.

„Am pe 25 un proces cu dânsa. Am câștigat procesul la fond, a făcut apel dânsa, l-am câștigat și pe acela și acum a făcut recurs, doar pentru că am câștigat și are să îmi dea niște cheltuieli de judecată, și pentru că nu vrea să îmi dea cheltuielile de judecată, merge până la recurs. Și ca să o citez în asta, când îi spunea lui Gabi, și chiar zilele trecute, acum, nu știu, cred că sunt câteva zile, unde era cu copilul meu în mașină și mi-a vorbit foarte urât de față cu copilul meu: „Hai să rămâi fără copii, ai să vezi tu ce ai să pățești. Ca unui câine(mi-a vorbit – n.r.)”, mai spune Pătrășcanu.

„Nu vreau nimic de la ei”

Întrebată despre afacerile familiei Bădălău, artista a evitat subiectul și a spus că singura ei dorință este să fie lăsată în pace. „Nu aș vrea să intru în domeniul ăsta politic. Nu aș vrea. Nu, niciodată nu mi-am dorit, nu mi-am dat... tot timpul le-am spus așa: că nu vreau nimic de la ei, decât să fiu lăsată în pace, să îmi cresc copiii.”

Claudia Pătrășcanu mai spune că speră ca justiția să intervină și să nu permită ca banii și relațiile să decidă soarta copilului ei.

„Și sper să se trezească justiția asta, că nu am făcut copii în viața asta și i-am crescut ca să mi-i ia niște șmecheri de ăștia care se cred cu bani în buzunar și cu banii că pot suna și telefoane”, a adăugat aceasta.

Familia Bădălău

Niculae Bădălău a fost ani la rând liderul PSD Giurgiu și unul dintre cei mai puternici baroni locali ai partidului. A fost prefect de Giurgiu, deputat, senator și ministru al Economiei în guvernul Dăncilă, între noiembrie 2018 și noiembrie 2019. A fost și președinte executiv al PSD în perioada lui Liviu Dragnea, iar ulterior a ajuns vicepreședinte al Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi.

În noiembrie 2022, a fost arestat preventiv, iar în decembrie, în același an, a fost trimis în judecată. Procurorii anticorupție îl acuză că i-ar fi oferit primarului din comuna Bucșani o mită de 170.000 de euro în schimbul unor contracte de lucrări publice. În martie 2023 a fost eliberat și pus sub control judiciar, iar procesul s-a judecat la Tribunalul Giurgiu.

Fiul său, Gabriel Bădălău, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu, a fost și el trimis în judecată de DNA, fiind acuzat că a dat mită unui primar din Giurgiu pentru un contract privind o rețea de apă.

Familia locuiește la Bolintin-Vale, considerat fieful lui Niculae Bădălău, iar de-a lungul anilor presa a scris despre firmele familiei care au primit contracte cu primării din județ și finanțări din bani publici.